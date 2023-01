Bahnverkehr zwischen Riem und Markt Schwaben: Vom 19. bis 23. Januar geht fast nichts mehr

Von: Sabine Heine

Teilen

Zwischen Riem und Markt Schwaben verkehren ab dem 19. Januar tagelang fast keine S-Bahnen mehr. © J.Dziemballa

Schienenersatzverkehr oder umsteigen in die Regionalbahn: Zwischen 19. und 23. Januar entfallen fast alle S-Bahnzüge zwischen Riem und Markt Schwaben.

Markt Schwaben/Poing – Wieder eine Geduldsprobe für Pendler im Landkreisnorden: Die Bahn erneuert auf einer Länge von rund 2,6 Kilometern Schwellen auf Streckenabschnitten der S2. Von 19. bis 23. Januar laufen die Arbeiten auf dem östlichen Linienast im Bereich Poing. Für den Schwellenaustausch müssen die betroffenen Gleise jeweils für den Bahnverkehr gesperrt werden. Es kommt zu Fahrplanänderungen, Ausfällen und Schienenersatzverkehr (SEV), so die Deutsche Bahn AG (DB) in einer Pressemitteilung. Betroffen seien die S-Bahn-Linie S2 sowie im ersten Zeitraum auch Züge der Südostbayernbahn (SOB).

Bauarbeiten dauern vier Tage

Betroffen ist demnach der Zeitraum Donnerstag, 19. Januar, 21.45 Uhr, durchgehend bis Montag, 23. Januar, 5 Uhr: Zwischen Feldkirchen und Markt Schwaben steht in dieser Zeit nur ein Gleis mit verminderter Kapazität für den gesamten Bahnverkehr zur Verfügung. Das bedeutet, so die Mitteilung der Bahn AG, für die S-Bahn München: Bis auf einzelne Ausnahmen entfallen alle S-Bahnen zwischen Riem und Markt Schwaben. Ersatzweise ist ein SEV im 20-Minuten-Takt und mit Halt an allen Stationen unterwegs.

Zwischen Markt Schwaben und Riem verlängert sich laut Bahn die Fahrzeit mit dem Ersatzverkehr um rund 25 Minuten. Zwischen Markt Schwaben und München können S-Bahn-Fahrgäste außerdem die Züge der Südostbayernbahn nutzen. In den frühen Morgenstunden sowie in der Nacht sind einzelne S-Bahn-Fahrten auf dem Regelweg möglich. Zwischen Erding und Markt Schwaben verkehren die S-Bahnen planmäßig.

Südostbayernbahn: Im gesamten Zeitraum gelten geänderte Fahrzeiten zwischen Mühldorf und München. Am Freitag fallen vereinzelt Züge zwischen Mühldorf und München oder zwischen Markt Schwaben und München aus. Am Samstag und Sonntag fallen einige Züge zwischen München Ost und München Hauptbahnhof aus.

Aktuelle Informationen gibt‘s im Netz

Die DB empfiehlt allen Reisenden die Nutzung der Fahrplanauskunft in Apps, online oder an Automaten. Dort werden bei der Verbindungssuche alle Fahrplanänderungen sowie die Fahrzeiten der Busse berücksichtigt. Details zu den Einschränkungen finden Fahrgäste außerdem rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten im Internet unter www.s-bahn-muenchen.de/baustellen sowie www.suedostbayernbahn.de/baustellen. Für Fragen stehen der Kundendialog der S-Bahn München unter (089) 20 35 50 00 sowie der Kundendialog der Südostbayernbahn unter (0 86 31) 60 93 33 zur Verfügung.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter