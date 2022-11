„Das Elixier meiner Lebensfreude“: 30 Jahre Sonntagsbegegnungen in Markt Schwaben - Bernhard Winter im Interview

Von: Jörg Domke

Jubiläum vor fünf Jahren zum 25-Jährigen: Der ehemalige Kanzlerberater Horst Telschik (l.) mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Rechts Gastgeber Bernhard Winter. © J.Dziemballa

Drei Jahrzehnte Markt Schwabener Sonntagsbegegnungen. Initiator Bernhard Winter hat viel dabei erlebt. Darüber sprachen wir mit ihm.

Markt Schwaben – Wenn der ehemalige Landtagspräsident Alois Glück und der Vorstandsvorsitzende der Bayerischen Staatswälder, Martin Neumeyer, am Sonntag, 6. November, ab 11.15 Uhr, unter dem Banner „Schwabener Sonntagsbegegnungen“ an die beiden Holzpulte im Bürgersaal Unterbräu treten werden, wird der Organisator des wohl wieder hochinteressanten und seit langem ausgebuchten Vormittags in Markt Schwaben, Bernhard Winter, mindestens einen doppelten Grund zur Freude haben. Die 111. Sonntagsbegegnung markiert zugleich das 30-jährige Bestehen der Dialogserie, die einst im katholischen Pfarrheim mit Monologen begann, dann aber mutierte zu einem Format, das sich längst als Erfolgsmodell entpuppte. Zwei Personen stellen sich gegenseitig Fragen. In den bisherigen 110 Terminen, so Winter, seien über 200 hochkarätige Persönlichkeiten zu Mitwirkenden geworden. Geschätzt haben gut 15 000 Interessierte die Veranstaltungen verfolgt, die nicht nur in der Marktgemeinde, sondern auch in Aschau am Chiemsee, Bielefeld und Berlin stattfanden. Wir sprachen zum 30-Jährigen mit dem Altbürgermeister.

Herr Winter, bemühen wir einmal die Mathematik. 111 Gesprächstermine in drei Jahrzehnten. Das sind, Pi mal Daumen, fast vier pro Jahr. Also im Schnitt alle drei Monate ein Sonntagstermin. Können Sie abschätzen, welchen zeitlichen Aufwand sie persönlich dafür insgesamt betrieben haben?

Bernhard Winter: Über 30 Jahre meines Lebens, seit ich 1991 zusammen mit meiner Familie nach Markt Schwaben gezogen bin, begleiten mich die Sonntagsbegegnungen rund um die Uhr: Nie habe ich die Stunden gezählt, nie die eingesetzte Energie als Aufwand betrachtet. Die Sonntagsbegegnungen sind locker und gleichzeitig fest in mein Leben integriert und wichtiges Elixier meiner Lebensfreude.

Gibt es eigentlich ein Erfolgsrezept, wie man an die vielen Promis herankommt und sie davon überzeugt, in eine ganz normale Marktgemeinde östlich von München zu kommen? Schließlich reisen sie alle auf eigene Kosten an und übernachten manchmal sogar hier.

Das Rezept heißt auch hier Freude. Die Sonntagsbegegnungen machen nicht nur mir selbst, sondern auch den Dialogpartnern und dem Publikum Freude. Dass Menschen wie Gerhard Polt, Alois Glück, Heribert Prantl, Rita Süßmuth oder Dieter Hildebrandt immer wieder neu mitgewirkt haben – und das ohne Honorar – ist ein Beleg dafür.

Gibt es Selbstläufereffekte?

Ja, manchmal hilft die lange Tradition der Reihe, mit klangvollen Namen: Als ich jetzt in Bielefeld mit hochkarätigen Vertretern der dortigen Universität die 113. Sonntagsbegegnung „Wer ist Mensch, wer ist Maschine?“ vorbereitet und dabei meinen goldgelben Flyer mit den bisherigen 111 Dialogen übergeben habe, hat mir dieser Vorspann sicher geholfen. Gleichzeitig wird mir nachgesagt, dass ich Freundlichkeit und Hartnäckigkeit auf gute Art verbinde und dadurch fast immer zum Ziel komme.

In einem früheren Interview hatten Sie augenzwinkernd gesagt, ihre Wunschkombination sei Nelson Mandela im Dialog mit der Queen. Bekanntlich ist das ein Wunsch geblieben. Gibt es ein neues Traumduo für eine Begegnung in Markt Schwaben? Und um welches Thema würde es da gehen?

Queen Elizabeth und Nelson Mandela sind Vergangenheit. Sie waren für mich vor 20 Jahren ein Symbol, dass Unmögliches Wirklichkeit werden kann. Oft habe ich das in meinem Leben, auch über die Sonntagsbegegnungen hinaus, so erleben dürfen. Meine Wunschbegegnung heute ist ein Dialog zwischen der ersten römisch-katholischen Päpstin und einem aufgeweckten 17-jährigen Schüler unseres Markt Schwabener Franz-Marc-Gymnasiums. Ein gutes Thema wäre zum Beispiel „Was ist Liebe?“.

Man kann sich vorstellen, dass ein einmal gewonnener Dialog-Teilnehmer auch bei Ihnen gewisse Erwartungen hegt. Wer Sie am meisten, sagen wir ruhig, enttäuscht hat, werden Sie uns sicherlich nicht verraten. Wer war denn für Sie persönlich die größte, positivste Überraschung?

Die starke, kluge und humorvolle Art, wie der frühere Innenminister und Ministerpräsident Günther Beckstein seinen Dialog mit Gregor Gysi geführt hat, hat mich sehr beeindruckt. Es war ein ebenbürtiges und neugierig-waches Gespräch von beiden Seiten.

Sie haben immer wieder betont, auch gegenüber unserer Zeitung, dass grundsätzlich nicht alle Dialog-Pärchen funktionieren. Und suchen deshalb genau aus, wer zum wem passt und wer nicht. Nach welchen Kriterien gehen Sie da vor?

Zum einen einfach danach, wer mir gerade gleichzeitig über den Weg läuft: Dieter Hildebrandt habe ich das erste Mal aus der Nähe im alten Kino in Ebersberg getroffen. In der Pause seiner Veranstaltung konnte ich ihm meinen goldgelben Flyer geben. Mein Gesicht und die Sonntagsbegegnungen waren ihm wohl nicht unsympathisch. Er hat gesehen, dass Gerhard Polt schon dabei war und Ja gesagt. Zeitgleich war ich mit Maria von Welser wegen der Frauensendung Mona Lisa im Kontakt. Ich habe ihnen ein Zweiergespräch bei uns vorgeschlagen, und beide haben sofort Ja gesagt: Weil sie sich geschätzt haben und neugierig aufeinander waren. Ganz schnell haben sie mein vorgeschlagenes Thema „Brauchen wir neue Fern-Seher?“ akzeptiert. Dieter Hildebrandt hat danach noch mit Thomas Hitzlsperger, mit Herta Däubler-Gmelin und auf bewegende Art mit Hans-Jochen Vogel (über Alt werden) einen Dialog bei den Sonntagsbegegnungen geführt.

Ganz gut harmoniert haben ja zuletzt Angelika Niebler und Kerstin Schreyer, Europa- und Landtagsabgeordnete aus einer Partei. Mit Verlaub: Man hatte da schon manchmal das Gefühl, die beiden Politikerinnen spielten sich phasenweise gegenseitig die Bälle so zu, dass man sich wie auf einer CSU-Wahlveranstaltung fühlen konnte. Völlig neu war, dass sie das Forum Sonntagsbegegnungen nutzten, um auch den politischen Mitbewerber anzugehen, hier den Bundeswirtschaftsminister. Das kannte man bislang bei den Schwabener Dialogen so gut wie gar nicht. Wie haben Sie das erlebt?

Parteizugehörigkeit war nie ein Kriterium für die Auswahl der Mitwirkenden: Peer Steinbrück und Hans-Jochen Vogel, Regine Hildebrandt und Ulrike Mascher, Rudolf Scharping und die SPD-Historikerin Susanne Miller oder der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter und der Regierende Bürgermeister von Berlin Michael Müller (alle SPD) haben sich auf erfrischende Art parteiintern ausgetauscht. CDU/CSU-interne Dialoge hat es bisher deutlich weniger gegeben. Aber Sie haben Recht: Markenzeichen der Sonntagsbegegnungen ist, dass die Gespräche nicht eng partei-ideologisch geführt werden, sondern offen und an der Sache orientiert. So habe ich – vor dem Hintergrund der auch bei unserer Reihe manchmal durchscheinenden Bayern-Berlin-Dynamik – persönlich auch die letzte Veranstaltung mit zwei Dialogpartnerinnen aus der CSU als insgesamt fair und sachlich erlebt.

Das 30-jährige Jubiläum soll auch ein gewisses Rahmenprogramm bekommen, haben Sie mitgeteilt. Was genau ist am 6. November neben dem Gespräch der beiden Hauptgäste geplant?

Das Wichtigste: Es gibt im Teil C Kaiserschmarrn, Geburtstags-Torte und ein Sonntagsbegegnungs-Quiz, auch ein paar Stimmen aus früherer Zeit werden zu hören sein. Eröffnet wird die Jubiläums-Sonntagsbegegnung von den Ebersberger Jagdhorn-Bläsern im Saal und einer 18-jährigen Trompeterin, die von einem Fenster des gegenüberliegenden Wasserturms zu uns herüber spielen wird.

Sie haben verlauten lassen, dass dieses Sonntagsbegegnungs-Jubiläum vielleicht das letzte größere Jubiläum der Dialogreihe sein könnte. Denken Sie bereits über ein Ende nach?

Nein.

Was erwartet uns also noch in den nächsten Monaten?

Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen; Roboter und Maschinen; ein neues Bielefeld-Integrationsprojekt mit Busfahrt einer bunt gemischten Reisegruppe. Und, so Gott will, zum 100. Geburtstag unseres Schirmherrn Hans-Jochen Vogel eine dritte Gedächtnislesung zum Erinnern an diesen großartigen Menschen.

