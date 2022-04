Endlich: Heuer öffnet das „Eberwald-Wirtshaus“ am Kirchweiher

Freuen sich auf eine ganz normale Saison: v.l. Regisseur und Autor Ferdinand Maurer, Erster Vorstand Franz Stetter, Christa Hermannsgabner und Michael Siegert vom Theaterverein Markt Schwaben. © Theaterverein

Optimistisch ist man beim Theaterverein Markt Schwaben. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass es heuer wieder die beliebten Weiherspiele am Kirchweiher geben wird. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Markt Schwaben – Das erste Mal seit drei Jahren finden in Markt Schwaben dieses Jahr wieder die Weiherspiele statt: Schwimmende Bühnen auf dem örtlichen Kirchweiher werden mit reichen Kulissen versehen und von einem erfahrenen Ensemble lebhaft bespielt. So, wie man es drei Jahrzehnte lang zuverlässig Jahr für Jahr gewohnt war. Mancher mag bereits am diesjährigen Titel erahnen, auf welchem Klassiker das Stück heuer beruht. Die Erzählung „Das Wirtshaus im Spessart“ von Wilhelm Hauff erreichte spätestens nach der erfolgreichen Verfilmung mit Lieselotte Pulver im Jahr 1958 einen Kultcharakter, der bis heute anhält. Mit „Das Wirtshaus im Eberwald“ verpasst der Theaterverein der Räuberkomödie nun einen neuen, eher lokalen Anstrich.

Etwas vom „Wirtshaus im Spessart“

„Unsere Geschichte spielt nicht im Spessart, sondern in einem Wald irgendwo in Oberbayern Ende des 19. Jahrhunderts“, erzählt Ferdinand Maurer, der seit 2018 bei den Weiherspielen nicht nur Regie führt und dramaturgische Arbeit leistet, sondern auch die Textbücher selbst verfasst. Wie bereits bei seiner Adaption des „Brandner Kaspar“ oder der Komödienfassung von Shakespeares „Sommernachtstraum“ möchte Maurer eine bekannte Erzählung mit einer ausgeprägten eigenen Note versehen und auf die Bühne bringen: „Wir bleiben unserem Konzept treu und möchten an die Erfolge der Jahre 2018 und 2019 anknüpfen!“. Neben Maurer sind auch der erste Vereinsvorstand Franz Stetter, Bühnenplaner Michael Siegert sowie Christa Hermannsgabner wieder an der Organisation der Spiele beteiligt; der Verein greift damit auf bewährte Strukturen zurück.

Ziel: An die früheren Erfolge anknüpfen

Neben viel Humor, überraschenden Einlagen und eigens in einem Ebersberger Tonstudio produzierten Songs verspricht das Stück nicht zuletzt eine spannende Handlung: Eine Räuberbande hat die Tochter des Grafen von Keilerberg sowie ihre Begleiter entführt und verlangt 20 000 Mark Lösegeld. In einem Wirtshaus tauscht sie jedoch mit Felix, einem Goldschmied, die Kleider und flieht.

Zu Hause angekommen bittet sie ihren Vater um Auslösung ihres Retters, der nun an Ihrer statt im Räuberlager sitzt, wofür der geizige Graf jedoch nicht aufkommen will. Kurzerhand startet sie selbst einen Rettungsversuch, noch immer verkleidet als Goldschmied.

15 Aufführungen sind ab 1. Juli geplant

Zwischen 1. und 30. Juli wird es insgesamt 15 Aufführungen geben. Der Vorverkauf startet bereits am 1. Mai. Tickets gibt es wie gewohnt unter www.theater-marktschwaben.de, jeden Mittwoch und Freitag zwischen 16 und 18 Uhr im Markt Schwabener Vorverkaufsbüro am Schlossplatz 1 sowie zu den angegebenen Zeiten telefonisch unter der Rufnummer (0 81 21) 22 4 22.

Übrigens: Am 9. Juli ist ein Konzert der Band „Sternschnuppe“ (Margit Sarholz, Werner Meier und Co. aus Ottenhofen) live auf den Bühnen der Weiherspiele fest eingeplant. ez

