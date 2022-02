Theaterverein Markt Schwaben: Endlich wieder Spielbetrieb

Von: Friedbert Holz

Auf der Weiherbühne wird wohl bald wieder gespielt. Allerdings nicht so eng besetzt wie hier beim „Räuber Hotzenplotz“. © Dziemballa

Eine programmreiche Saison steht bevor beim Theaterverein Markt Schwaben. Endlich soll es wieder Weiherspiele geben - wenn auch mit weniger Publikum.

Markt Schwaben – Wer derzeit mit Ferdinand Maurer über das gerade begonnene Jahr spricht, verspürt viel Ungeduld beim Gegenüber. Kein Wunder, denn der 37-Jährige ist zweiter Vorstand und Künstlerischer Leiter beim Markt Schwabener Theaterverein. Und er hat daher nur einen Wunsch: So schnell wie möglich auf jene Bühnen-Bretter zurück zu können, die nicht nur für ihn eine Welt bedeuten.

Tatsächlich kann er allen Fans analog gespielter Vorführungen eine Perspektive geben. „Wir hoffen nicht nur, dass sich die Pandemie, die uns seit gut zwei Jahren lähmt, ihrem Ende entgegen geht. Wir wollen wieder spielen und unserer Zuschauer-Gemeinde Freude bereiten, eine neue Theatersaison wartet.“

Viel Spaß mit dem „Wirtshaus im Eberwald“

In erster Linie spricht Maurer damit die schöne Tradition der Weiher-Spiele an, deren Tribünen verwaist und derzeit verschneit auf Publikum warten. „Tatsächlich sind wir mit Bühnenbauern und anderen Handwerkern bereits in Gesprächen, wie die Kulisse zu unserem neuen Stück aussehen soll, bald beginnen wir selbst auch mit Aufbau-Vorbereitungen.“

Dies geschieht unter den wachsamen Augen des ersten Vorstands Franz Stetter und Michael Siegert, die für die technische Projektleitung verantwortlich zeichnen. Regie für das neue Stück wird Ferdinand Maurer führen, er hat es auch selbst geschrieben. „Das Wirtshaus im Eberwald“ ist eine Räuber-Komödie, inhaltlich etwas angelehnt an das legendäre „Wirtshaus im Spessart“, das mehrfach auf anderen Bühnen gespielt und auch verfilmt wurde.

Abstände zwischen den Sitzplätzen werden größer

„Es wird in einem bayerischen Wald spielen, auf unseren Wasserbühnen werden vornehmlich diese urige Einkehr sowie eine Burg zu sehen sein“, erlaubt Maurer einen kleinen Einblick. Diese Bühnen sollen auch näher zum Publikum gerückt sein, „um noch mehr im Geschehen sitzen zu können“.

Dafür wird es aber im Bereich der Sitztribünen etwas größere Abstände geben müssen, um geltende Vorschriften zu erfüllen, und damit gibt’s etwas weniger Publikum pro Vorstellung als sonst. „Wenn wir die Weiherspiele hoffentlich Ende Juni starten und bis zum ersten August-Wochenende spielen können, werden wir sicher nicht mehr wie früher rund 650 Plätze vergeben. Wir wollen aber 350 bis 400 Plätze anbieten und hoffen, dass wir an den bislang geplanten 15 Vorstellungen jene Kosten im sechsstelligen Bereich wieder hereinspielen, die uns diese Veranstaltung kostet“, rechnet Maurer vor.

Proben beginnen im April

16 Rollen werden beim „Wirtshaus im Eberwald“ zu vergeben sein, die Proben dazu sollen im April beginnen. Schon von März an werben wohl erste Plakate für das unterhaltsame Theaterstück, der Verein ist gespannt, wie stark sich das – bislang wegen der Pandemie noch vorsichtige Publikum – beim Vorverkauf der Eintrittskarten engagieren wird. Auch das Programm in der Theaterhalle am Burgerfeld wird, so die Umstände es zulassen, bald wieder starten. „Eigentlich hatten wir bereits für den Winter ein sehr vielfältiges Programm geplant, mussten es aber leider wieder absagen, mitten in der Probenphase“, erklärt Maurer.

So entschied der Vorstand des Theatervereins, „in der zunehmend unsicheren Lage keine falschen Zeichen zu setzen und den Veranstaltungsbetrieb bis auf Weiteres völlig einzustellen“, wie Franz Stetter hervorhebt. Lediglich zwei Impfaktionen liefen in der Halle, eine weitere ist noch geplant. „Und wir hatten eine insgesamt gute Stimmung dabei“, erinnert sich Maurer, „auch wenn der geplante Auftritt von Clown Pippo bei der Kinder-Impfung von einigen diffamiert wurde“ (wir berichteten).

Musik, Theater, Kabarett und mehr in der Theaterhalle

Nun aber geht’s hier auch wieder mit künstlerischen Angeboten weiter: Am 26. März tritt die irische Folkband „Matching Ties“ (zu Deutsch: Passende Krawatten) mit ihren Songs auf, und für 1. April ist die Premiere des Kammerspiels „Der Vorname“ mit nur fünf Darstellern geplant. „In dieser Komödie der beiden Franzosen Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière geht es um den Streit eines Vornamens, Sabine Bogenrieder wird Regie führen, der Vorverkauf startet demnächst“.

Einen Plan für die finale Sitzplätze-Belegung in der Halle gebe es zwar noch nicht, so Maurer, dafür kann er aber auf weitere attraktive Termine hinweisen. Denn für 17. September ist der Auftritt des bekannten bayerischen Kabarettisten Christian Springer geplant, weitere Termine sind ein Poetry Slam, organisiert von Thomas Steinbrunner, und eventuell eine Eigenproduktion des Theatervereins.

Ferdinand Maurer würde gerne auch das bekannte Stück „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma zu Weihnachten aufführen und hätte Spaß an einer Silvester-Gala mit feinem Essen. „Wir konnten zwar im vergangenen Jahr neun Abende des Ebersberger Kultursommers hier in Markt Schwaben veranstalten, die gut beim Publikum ankamen. Doch unsere treuen Fans, nicht nur von hier, sehnen sich wieder nach einem eigenen Programm“. Die Zeichen dafür stehen offenbar ganz gut.

