Entsetzlicher Unfall auf der Flughafentangente: Auto rast frontal in Lkw

Auf der Flughafentangente Ost hat sich am Montag gegen 16.30 Uhr unweit der A94-Anschlussstelle ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurde ein Erdinger (56) schwerst verletzt. Sein Auto riss bei dem Zusammenstoß mit einem Sattelschlepper auseinander.

Erding/Markt Schwaben – Es grenzt an ein Wunder, dass der Fahrer des roten Citroen Berlingo diesen Frontal-Crash überlebt hat. Am Montag gegen 16.30 Uhr war ein 56-Jähriger aus dem Landkreis Erding auf der Flughafentangente Ost von der A 94 in Richtung Erding unterwegs.

Zwischen der A 94-Ausfahrt und der Anschlussstelle Markt Schwaben kam der Pkw nach Angaben von Sebastian Dudov von der Polizei Poing aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort nahte in diesem Moment ein Sattelschlepper, der von einem 50-Jährigen aus Weißenfels gesteuert wurde. Er versuchte noch, dem Auto auszuweichen, erwischte es dann aber frontal.

FTO/Markt Schwaben: Autofahrer schwerst verletzt - Feuerwehr befreit Unfallopfer aus Wrack

Die Wucht des Aufpralls war so hoch, dass die rechte Front des Citroen komplett abgerissen wurde. Hätte hier ein Mensch gesessen, hätte er den Unfall vermutlich nicht überlebt.

Entsetzlicher Unfall auf der Flughafentangente - Fotos Zur Fotostrecke

Der Pkw schleuderte von der Straße und blieb in der Wiese stehen. Der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem völlig zerstörten Wrack befreit werden. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Erdinger von der ADAC-Luftrettung in eine Münchner Klinik geflogen.

FTO/Markt Schwaben: Flughafentangente Ost mehrere Stunden gesperrt

Mitten im abendlichen Berufsverkehr musste die FTO für mehrere Stunden gesperrt werden, hunderte Fahrzeuge wurden über die A 94 und Markt Schwaben umgeleitet. Die Staatsanwaltschaft beauftragte ein unfallanalytisches Gutachten. Den Schaden beziffert die Polizei mit mindestens 20 000 Euro. Der Sattelzug musste abgeschleppt werden. Beide Fahrzeuge ließ die Staatsanwaltschaft sicherstellen,

Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehren Anzing, Gelting, Markt Schwaben und Parsdorf.

Erst vor gut zwei Wochen hatte sich auf der Flughafentangente ein schwerer Unfall ereignet. Unter den Verletzten war auch ein Baby.