Verdächtiger Fund: Gleis gesperrt

Vorsorglich gesperrt werden musste die Bahnstrecke München–Erding am Sonntagnachmittag. Zum Glück entpuppte sich die Aktion als Fehlalarm.

Erding/Markt Schwaben - Vorsorglich gesperrt werden musste die Bahnstrecke München–Erding am Sonntagnachmittag. Grund war nach Angaben der Polizei Poing der Hinweis eines Bürgers, der gegen 15 Uhr einen verdächtigen Gegenstand im Gleis in Markt Schwaben entdeckt hatte. „Aufgrund der Beschreibung musste von einer Gefährlichkeit des Gegenstandes ausgegangen werden“ so die Polizei. Landes- und Bundespolizei sperrten den Bahnhof vorübergehend gesperrt und ließen S-Bahnen und Regionalzüge stoppen. Schließlich rückte ein Sprengkommando der Bundespolizei an. Die Beamten konnten schließlich Entwarnung geben. Es handelte sich lediglich um ein ungefährliches Metallteil. Dennoch kam es im Regionalverkehr zu beträchtlichen Verspätungen und einigen Zugausfällen. ham