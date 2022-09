Zu viel Licht in der Nacht: In Markt Schwaben soll es dunkler werden

Von Jörg Domke schließen

Lichtverschmutzung bleibt ein Thema in Markt Schwaben. Die Wählergruppe ZMS hat jetzt wieder einen Antrag an den Gemeinderat gestellt, im Ort das Licht weiter runter zu dimmen.

Markt Schwaben – Seit Januar 2021 kam das Thema Lichtverschmutzung, Energie- und Kosteneinsparungen sowie CO-2-Reduktion im Marktgemeinderat bzw. in einem der Fachausschuss immer mal wieder auf die Tagesordnung. Nun hat Wählergruppe Zukunft Markt Schwaben (ZMS) mit Datum vom 14. September abermals einen Vorstoß unternommen und formell einen Antrag eingereicht. Über den soll und wird das Plenum in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 22. September, öffentlich debattieren.

Der Antrag vom 14. September besteht im Kern aus zwei Punkten: Markt Schwaben, so schreiben die ZMSler, sei seit Herbst 2019 Klimaschutzzone und habe sich der Absichtserklärung zur Klimaneutralität bis 2030 angeschlossen. Deshalb beantragt die ZMS, einen Maßnahmenkatalog zur Verringerung der Lichtemissionen in Markt Schwaben zu erarbeiten. Dies würde letztlich zu einer Einsparung von Energie, Kosten und infolgedessen zur Verringerung von CO2 führen.

Bewegungsmelder und Dimmer gefordert

Zweitens: Als erste konkrete Maßnahme soll der Einsatz von Bewegungsmeldern und Lichtdimmern gegenüber der permanenten Be- und Ausleuchtung des Park-and-Ride- Parkhauses im Burgerfeld in den Abend und Nachtstunden bis 3 Uhr sowie die durchgehende nächtliche Beleuchtung am Bauhof Markt Schwaben geprüft werden. Markt Schwaben selbst müsse als Vorbild dienen, heißt es weiter.

In mehreren zurückliegenden Sitzungen hatte die Verwaltung immer wieder mündlich darauf verwiesen, dass sich seit dem ersten Vorstoß der Wählergruppe im Marktgemeinderat schon einiges getan habe.

Insbesondere seien die Beleuchtungszeiten im Parkhaus schon verändert worden bzw. würden gerade Dämmerungsschaltungen eingebaut. Mit einer Fertigstellung sei Anfang Oktober zu rechnen. Was den Antrag der ZMS angehe, hier doch auch Bewegungsmelder einzubauen, hat die Gemeinde nach eigenen Angaben Angebote eingeholt.

Weitere Energiesparmaßnahmen sollen folgen

Die Verwaltung, so hieß es zuletzt immer wieder, kümmere sich alleine schon aufgrund der seit 2018 bestehenden Haushaltskonsolidierung durchgehend damit, Energie einzusparen wo es nur gehe. Aktuell werde zum Beispiel die Wegebeleuchtung am Postanger auf warmweißes LED umgerüstet. In Planung seien ferner die Außenbereiche des Rathauses und des Sportparks. Die Umsetzung erfolge durch Bauhofpersonal. Mit einer Fertigstellung sei voraussichtlich zum 1. Oktober zu rechnen.

Ebenso hat die Verwaltung eine mögliche Erweiterung von Photovoltaikanlagen bei allen 51 gemeindlichen Liegenschaften geprüft (Rathaus, Feuerwehrhaus, Heimatmuseum, Kläranlage, Wasserturm etc.). Ergebnisse werde es in Kürze geben.

Aufgrund der neuen energiepolitischen Gesamtlage infolge insbesondre des Ukraine-Kriegs spricht man in der Marktgemeinde seit einiger Zeit auch intensiv u.a. über eine Herabsenkung der Lufttemperaturen in den Büros und Arbeitsräumen, das Ausschalten der Heizkörper auf den Fluren im Rathaus, die Deaktivierung von Warmwasserboilern sowie die Absenkung der Lufttemperatur im Hallenbad (siehe nebenstehende Meldungsspalte) und eine Absenkung der Wassertemperatur im Hallenbad.

Donnerstag Sitzung des Gemeinderats

Weitere Themen in der öffentlichen Sitzung kommenden Donnerstag, ab 19 Uhr, im Bürgersaal im Unterbräu: Niederschriften aus vergangenen Sitzungen des Plenums und des Haupt- und Bauausschusses, Erlass einer Satzung zur Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 31 für das Gebiet „Bundesbahnsiedlung“ (Satzungsbeschluss), Bebauungsplan Nr. 92 für das Gebiet westlich des Höhenrainerwegs und nördlich des Hafnerwegs (Abwägung der Stellungnahmen und erneuter Billigungs- und Auslegungsbeschluss), Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) (Stellungnahme zum Fortschreibungsentwurf), Baumschutzverordnung sowie Informationen, Bekanntgaben und Anfragen. Es soll sich eine nichtöffentliche Sitzung anschließen.

