Markt Schwabener Fasching in den Startlöchern

Von: Jörg Domke

Buntes Treiben auf dem Marktplatz (hier eine Archivaufnahme). In den nächsten Tagen wird es wieder närrisch in der Marktgemeinde. © Dziemballa

Bald geht es in die heiße Phase des Faschings in Markt Schwaben. Falkonia setzt auf die bewährten Veranstaltungen: Party, Faschingssonntag und Geldbeutelwaschen.

Markt Schwaben - Bis zum 11. Februar ist es nicht mehr lang. Der Tag markiert für die Faschingsgesellschaft Falkonia in Markt Schwaben heuer den Einstieg in die ganz heiße Phase des Faschings 2023. Am Abend gibt es, ab 20 Uhr, die sogenannte Warm-up-Party im Unterbräu-Bürgersaal. Früher war das Ganze besser bekannt als Party-Night.

Danach geht es Schlag auf Schlag weiter. Noch mehr Tradition als besagte Aufwärmparty hat in der Marktgemeinde der Weiber- und Baziball. Termin heuer: am Unsinnigen Donnerstag, laut Kalender der 16. Februar. Ab 19 Uhr (ab dann ist Einlass in den Bürgersaal) lautet das Motto: Himmel und Hölle“. Mit der Band „Back to Groove“ sorgt eine bewährte Formation für Livemusik, die man getrost als Lokalmatadore bezeichnen darf.

Die heiße Phase beginnt am 11. Februar mit einem „Warm up“

Für beide Bälle gibt es die Tickets lediglich direkt an der Abendkasse, auf einen Vorverkauf wird erneut verzichtet, berichteten Präsidentin Barbara Krechel und ihr Vize Herbert Reinbold.

Barbara Krechel hat ihr Ehrenamt erst am 29. Oktober 2021 angetreten, ist also noch recht jung im Amt. Während Vizepräse Herbert Reinbold die Falkonia quasi von Beginn an kennt. Über 20 Jahre gehört er dem Verein inzwischen schon an, der übrigens im kommenden Jahr das 25-jährige Bestehen feiern kann.

Und wohl auch feiern wird, wobei zur Stunde noch keine konkreten Planungen vorliegen. Der Vorstandschaft schwebt gegenwärtig ein Umzug durch den Ort in kleinerer Dimension vor. Eine Billigung der Gemeinde vorausgesetzt. Möglicher Termin wäre der Faschingssonntag 2024. Erste konkretere Gespräche dazu werde es im März geben, wenn sich das Vereinskartell zur nächsten Sitzung trifft, heißt es.

Das Motto: Himmel und Hölle

Termin Nummer drei im Schwabener Fasching 2023 ist, wie könnte es anders sein, der Faschingssonntag, heuer am 19. Februar. Start ist, wie immer, ab 13.13 Uhr auf dem Marktplatz. Mit dabei und mit eigenen Ständen vertreten sind neben der Falkonia die Hoamatnarrischen, der FC Falke, die Feuerwehr, die Turnmädels des TVM, die Veteranen und Reservisten und, erstmals, die ZMS (Zukunft Markt Schwaben).

Und was wird geboten? Kinderkarussell, Bier, Würstl, Burger, Pommes sowie Fisch- und Steaksemmel. Auch hier lautet das Thema: Himmel und Hölle.

Den Abschluss der Session 2023 bildet das Geldbeutelwaschen am Marktbrunnen am Aschermittwoch, 22. Februar, um 17 Uhr. Dann übergeben die Narren den symbolischen Schlüssel der Gemeinde, den sie am 11.11. in Empfang genommen hatten, wieder an den Ersten Bürgermeister Michael Stolze.

Auch aus dem Archiv: Das traditionelle Geldbeutelwaschen gibt es heuer wieder am Aschermittwoch. © Dziemballa

Für dieses Jahr sind jedoch noch weitere Termine in Planung. Am Rathaus soll es dem Vernehmen nach wieder ein Sommerfest geben. Auch ein Weinfest ist geplant, wobei die Falkonia mit dem Verlauf des Festes im vergangenen Jahr nicht wirklich zufrieden war. Es wurde, so die Vorstandschaft, viel Aufwand betrieben. Die Stimmung im liebevoll geschmückten Bürgersaal war auch, so heißt es, prächtig, nur die Resonanz ließ zu Wünschen übrig. Es gebe noch ein paar interne Überlegungen, so Präses Barbara Krechel.

Mitgliederzahlen boomen im Jahr vor dem 25jährigen Bestehen

Ganz entgegen dieses Trends haben sich hingegen die Mitgliederzahlen entwickelt. Zuletzt war geradezu ein Boom zu verzeichnen. Aktuell gibt es 177. Und das trotz einer leichten Corona-Delle seit 2020. Ziel ist es, heuer die Marke von 200 zu knacken, gibt sich die Präsidentin forsch. Durchaus positiv dabei: Die Falkonia hat inzwischen einen Stammtisch etabliert, der an jedem ersten Freitag im Monat ab 19 Uhr im Oberbräu stattfindet.

