Franz-Marc-Gymnasium: Von 100 auf 1318 Schülern in fünf Jahrzehnten

Von: Jörg Domke

Eine der ältesten Aufnahmen vom neuen FMG, entnommen der Schulchronik, die im Jahr 1984 vom Personalrat angefertigt wurde. © Schulchronik

50 Jahre gibt es das Franz-Marc-Gymnasium in Markt Schwaben. Das Jubiläum feiert die Schule öffentlich.

Markt Schwaben – Gäbe es einen exakt festzulegenden Geburtstag für das Franz-Marc-Gymnasium in Markt Schwaben, man käme um den 5. April 1973 nicht herum. Seit jenem Tag liegt in der Marktgemeinde ein Schreiben des Kultusministeriums (KM) vor, dass im Herbst 1973 der gymnasiale Unterricht in der vorhandenen Realschule aufgenommen werden könne.

Vorangegangen war dem Ganzen eine Zusage des Landkreises Ebersberg vom 20. Juli 1971, dass Markt Schwaben Standort eines dritten Gymnasiums auf Kreisgebiet werden solle.

Nachzulesen ist das in einem Buch, das zugleich ein Unikat ist: Eine in braunem Kunstleder gebundene Schulchronik, die der Personalrat 1984 dem damaligen Direktor Hans Niedermayer zu dessen Abschied anfertigte. Eine Text- und Foto-Sammlung, garniert mit Fakten und Daten, die davon Zeugnis ablegen, unter welchen Umständen das FMG einst entstand.

50 Jahre Franz-Marc-Gymnasium

Schulleiter Hans Niedermayer mit der ersten Abiturklasse im Jahr 1982. © Schulchronik

50 Jahre ist das nun her. Und noch in diesem Schuljahr wird man das Jubiläum feiern. Im August 1974, lesen wir dort, erfolgt die Genehmigung der Eingabepläne, gefertigt vom ortsbekannten Architekten Hans Haushofer. Baubeginn ist eine Woche später, am 12. August 1974. Umbauter Raum: 31300 Kubikmeter, geschätzte Kosten: 9,8 Mio. D-Mark für 28 Klassenzimmer mit den nötigen Ausweich- und Nebenräumen sowie Spezialklassen für Chemie, Physik, Biologie und Fotolabor.

Das Festprogramm Das Franz-Marc-Gymnasium feiert das 50-jährige Bestehen intern als auch öffentlich:

Dienstag, 25. Juli

11 Uhr: Festakt

Mittwoch, 26. Juli 16 Uhr: Fest der Schulfamilie unter dem Motto “50 Jahre FMG”; 19 Uhr: Große Jubiläumsshow in der Turnhalle

Donnerstag, 27. Juli 16 Uhr: Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Margaret, Markt Schwaben (vorläufig)



„Entlastung für Erding“ titelt diese Zeitung zum Start des Schuljahres 1973, als das neue Gymnasium mit rund 100 Schülern in drei Klassen am 13. September den Unterrichtsbetrieb aufnimmt. Untergebracht zunächst wie erwähnt in den Räumen der Realschule am Habererweg.

Neubau macht schnell Fortschritte

Erster Studiendirektor wird Hans Niedermayer, Stadtrat in Erding und damals 38 Jahre alt. Wegen der Entlastungswirkung fürs Erdinger Gymnasium sei es im Sinne aller, dass Schüler auch aus dem Erdinger Raum das FMG besuchten. Das Gästedasein in der Realschule ist nur vorübergehender Natur. Im März 1974 schreibt die EZ, dass der Kreistag grünes Licht erteilt und zur Finanzierung einen Bausparvertrag abgeschlossen habe.

Schnell macht der begonnene Neubau Fortschritte. Ende Juni 1975 ist Richtfest. Mit Beginn des dritten Schuljahres ist die eigene Bleibe fertig. Trotz anfänglicher Unkenrufe hat sich die Schule zu einer notwendigen Lehranstalt im nördlichen Landkreis gemausert, heißt es in dieser Zeitung am 16./17. August 1975.

Das Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben in einer Luftaufnahme von ca. 1982. Links die neu entstandene Dreifachturnhalle. © Schulchronik

Der Bauabschnitt A wird, beim üblem Wetter übrigens, am 11. September 1975, um 8.10 Uhr, bezogen. Er bietet Platz für elf Klassen bzw. 350 Schüler. Im Endausbau sollen es einmal 870 Schüler werden, heißt es. Die „Bayerische Staatszeitung“ lobt die Architektur. Entgegen anderer, seelenloser Schulbauten sei hier ein Haus in traditionellem Ziegelmauerwerk entstanden. Auch Niedermayer ist voll des Lobes. Besonders gefalle ihm die Pausenhalle mit Bühne, heißt es.

Einweihung im Oktober 1976

Eingeweiht wird das alles erst im Oktober 1976. Das Original-Skript aus der Ansprache von Niedermayer liegt im FMG-Archiv. Die Entscheidung, in Markt Schwaben ein Gymnasium zu bauen, habe sich als richtig erwiesen, heißt es zum Beispiel. Der Direktor lobt, allerdings wenig überraschend, die Zielstrebigkeit der Verantwortlichen. Zugleich warnt er vor zu viel Euphorie. „Die äußeren Voraussetzungen sind nun gegeben, jetzt kann, jetzt muss ausgebildet und erzogen werden. Nun gilt es, der Schule nicht als Gebäude, sondern als Institution ein Gesicht zu geben“. Es gelte im Unterricht die künftigen Abiturienten konkurrenzfähig und geeignet zu machen für den Besuch einer Hochschule. Dieses Ziel dürfe auch unter dem Schlagwort der humanen Schule nicht aus den Augen verloren werden, verlautet im Beisein des damaligen Regierungspräsidenten Eberle.

Einen Wermutstropfen verschweigt die lokale Berichterstattung nicht: Schon damals gibt es einen Lehrermangel, der zur Improvisation zwingt. „Viele Schüler – aber zu wenig Lehrkräfte“ steht in der EZ (4. November 1976).

Nach und nach kehrt der Alltag ein. Es beginnen Austausche etwa mit englischen Schulen. Die Theater- und Musiksparte erfährt einen ersten Aufschwung, der bis heute anhält. Dem Genre Film wird, am Rande des regulären Lehrprogramms, besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Raumnot immer größer

Mit dem Bau der Dreifachhalle auf der Wittach (Einweihung am 12. November 1982) entwickelt sich das Gymnasium auch zu einer sportlichen Bildungseinrichtung. Es gibt auch überregionale Erfolge im Schach, in der Leichtathletik, beim Badminton, in der Akrobatik, beim Klettern.

Schülertanzgruppe in historischen Kostümen zum Schuljahresende 1977/78. © Schulchronik

Derweil nimmt die Raumnot immer größere Ausmaße an. Das Jahr 1982 markiert ein weiteres, besonderes Ereignis. Erstmals gibt es Abizeugnisse. 1983 steht die erste Erweiterung an. „Raumnot“ werde zum Fremdwort, frohlockt die EZ. Es soll eine Behauptung werden, die schon bald erneut widerlegt wird.

Im Jahr 1984 endet die erste Chronik, doch es geht natürlich weiter. Der Name Franz Marc Gymnasium entsteht (1988/89), als der Schulleiter Karl Rester heißt. 1998 gibt er den Staffelstab nach 14 Jahren an der Spitze weiter an Gerhard Dittmann. Landrat Hans Vollhardt lobt Rester in der Festschrift zum 25-jährigen Bestehen als einen Mann der Visionen und suggestiver Überzeugungskraft. Ein Schulgarten entsteht, eine Klimastation, eine Dritte-Welt-Gruppe, ein Förderverein. Am 8. November 1986 gibt es den ersten Schulball. Sogar die Astronomie hält Einzug in Form eines neuen Teleskops.

Schule muss Teil des gesellschaftlichen Lebens werden

Dittmann erkennt, dass eine Schule mitten im Ort keine in sich ruhende, gar insolierte Einrichtung bleiben darf, sondern voller Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens am Ort. Die Schule auch nach außen hin zu öffnen, ist ein ihm wichtiges Anliegen. Sein Nachfolger Peter Popp (siehe Kasten) setzt diesen eingeschlagen Weg nahtlos fort.

Das Goethe-Gymnasium Weimar wird 1991/92 Partnerschule. Weitere internationale und derzeit auch gepflegte Verbindungen gibt es nach Frankreich, Costa Rica und Spanien. Die Kontakte der Markt Schwabener Schule nach Polen und in die USA ruhen dagegen zurzeit.

