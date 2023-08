Für ein spannenderes und attraktiveres Ambiente am Franz-Marc-Gymnasium

Von: Jörg Domke

Eine von vielen Aktivitäten: Umweltgruppe am Franz Marc Gymnasium: Mit den Schülern sind die Lehrer Julia Weiß, Isabel Schneider und Peter Popp zu sehen (Archiv). © dziemballa

Seit gut vier Jahrzehnten kümmert sich ein Förderverein darum, dass das schulische Leben am Franz-Marc-Gymnasium ein paar Farbtupfer mehr bekommt als gewöhnlich.

Markt Schwaben – Die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Markt Schwabener Gymnasiums (FMG) zum Ende des vergangenen Schuljahrs boten dem Verein der „Freunde und Förderer des Franz-Marc-Gymnasiums“ mal wieder Gelegenheit, um auf sich aufmerksam zu machen. Ansonsten agiert der Förderverein eher unaufdringlich im Hintergrund - frei nach dem Motto:

Tue Gutes und rede nur ab und zu darüber.

Beim schulischen Festakt kurz vor dem Start in die Sommerferien hatte der Förderverein jedoch nicht nur in Gestalt seines langjährigen Vorsitzenden Martin Grasser Gelegenheit zur Eigenwerbung. Auch lagen im Saal Faltblätter auf, die darüber informierten, dass es schon seit Jahrzehnten primäre Aufgabe der Förderer sei, das schulische Leben am FMG zu unterstützen. Man habe sich, heißt es in dem Flyer, zum Ziel gesetzt, „rund um den Unterricht und das schulische Leben ... für ein spannendes, attraktives und liebenswertes Ambiente zu sorgen“. Finanziert übrigens aus Mitgliedsbeiträgen sowie Spenden. Nur so kommen die vielfältigen Projekte und Aktivitäten abseits vom eigentlichen Schulalltag zustande, die dem FMG sozusagen Alleinstellungsmerkmale verschafft haben; und noch immer verschaffen.

Heuer zum Beispiel die Schulbibliothek wegen Mittelkürzungen unterstützt

Was das genau ist, kann man in dem Jahresbuch nachlesen, das die Schule stets kurz vor den großen Ferien vorlegt. Grasser und Vorstandsmitglied Andreas Streng (2. Vorstand und zugleich Lehrer) verweisen darin u.a. auf soziale, sportliche und kulturelle Highlights wie etwa Jazzkonzerte. Aufgrund von Budgetkürzungen habe man demnach heuer die Schulbibliothek mit über 1000 Euro unterstützt. Mit rund 6000 Euro wurden im Schuljahr 2022/23 u.a. die Ausstattung für die Streicher- und Forscherklassen verbessert, Sportveranstaltungen bezuschusst, Preise für Wettbewerbe ausgelobt, eine Fahrt zur Synagoge nach Augsburg gefördert bzw. den Weihnachtsbaum geschmückt. Damit derartiges Engagement weiterhin möglich sein werde, seien weitere persönliche, materielle und finanzielle Unterstützungen nötig. Der einfachste Weg dazu sei es, dem Förderverein beizutreten oder eine Spendenerklärung abzugeben. Der Verein wurde im Dezember 1985 von Eltern und Lehrern gegründet, er hat knapp 180 Mitglieder.

Kontakte

Man erreicht den Förderverein des FMG im Internet auf der Homepage unter http://franz-marc-gymnasium.info/

Die Bankverbindung lautet:

IBAN: DE 44 7025 0150 0000

3219 76

