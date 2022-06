Weiherspiele Markt Schwaben: Gaunereien im Eberwald

Von: Friedbert Holz

Bis zur Premiere ist noch viel zu tun für die Bühnenarbeiter © Weiherspiele Markt Schwaben

Das erinnert stark an einen Filmklassiker: Die Weiherspieler laden ab 1. Juli ins „Wirtshaus im Eberwald“ .

Markt Schwaben – Viele Freunde und Fans der Weiherspiele werden sicher aufatmen: Es gibt sie nun endlich wieder, nach drei Jahren Corona-Zwangspause. Natürlich wird auch ein ganz neues Stück auf der schwimmenden Holzbühne am Kirchweiher gezeigt, „Das Wirtshaus im Eberwald“.

Diese Räuberkomödie, geschrieben und unter der Regie von Ferdinand Maurer, soll eine Adaption sein des berühmten „Wirtshaus im Spessart“, natürlich mit einem lokalen Bezug im neuen Namen. „1828 hat Wilhelm Hauff diese Novelle geschrieben, 1958 kam der Film mit Liselotte Pulver in die Kinos, auch andere haben sich an diesem Thema schon versucht“, gibt Maurer einen historischen Rückblick auf die Entstehung der Erzählung.

Modernisierter Klassiker

Auch auf der Schwabener Seebühne geht es um eine Grafentochter, die von wilden Räubern entführt wird und nur gegen Bezahlung eines Lösegelds frei kommen soll. „Wir haben allerdings diese alte Story ziemlich entstaubt, nach Bayern geschafft und auch weiter gesponnen“, so der Regisseur, „denn wir wollten ihr eine ganz eigene Note verleihen“.

Diese Geschichte wird in 14 Bildern erzählt, vier ganz unterschiedliche Bühnenbilder erwarten die Zuschauer. „Schon während des laufenden Spielbetriebs werden wir dabei umbauen müssen“, weiß Thomas Steinbrunner, der sich im Theaterverein um die Medienarbeit kümmert. Diese Kulissen auf den schwimmenden Brettern stammen wieder vom frei schaffenden Künstler Uwe Wilfert aus Friedrichshafen, geplant und designt hat die Bühne Michael Siegert. Er, der ganz in der Nähe des Weihers wohnt, hat mittels 3-D-Technik am Computer das neue Spielgelände komplett modelliert. „Unsere Hochbauten auf der Bühne sind von Handwerkern aus Anzing und Isen errichtet worden, ein Teil der Technik, wie etwa Beleuchtungsträger, ist bereits eingebaut“, so Maurer.

Nichts geht ohne Ehrenamtliche

Ohne die Mitarbeit vieler Ehrenamtlicher, nicht nur aus dem Verein, sei ein solcher Aufbau gar nicht möglich, selbstverständlich sind auch der erste Vereinsvorstand Franz Stetter und Christa Hermannsgrabner – beide auch Spieler im neuen Stück - wieder mit von der lustigen Partie. „Auch die Marktgemeinde hat uns unterstützt“, erwähnt Thomas Steinbrunner, „lästig ist nur die Genehmigungs-Prozedur“.

Untermalt werden die Spielszenen durch sechs neu komponierte Lieder, natürlich ebenfalls selbst geschrieben von Ferdinand Maurer und Christian Jäger und aufgenommen in einem Ebersberger Tonstudio. Außerdem werden weitere Instrumentalstücke die passende Hintergrund-Musik liefern, alles ist exakt auf das neue Theaterspiel abgestimmt.

Vorverkauf läuft

Die Riege der insgesamt 16 Schauspieler, die schon seit Mitte April für das Stück probt, umfasst eine weite Altersspanne: Der jüngste Mime ist gerade 16, die älteste Spielerin, Anna Seiler, schon 82 Jahre alt und seit 1984 dabei. Aber auch andere bekannte Schwabener Theatergrößen wurden, wie Maurer sagt, „reaktiviert“, etwa Spieler und Musiker Hermann Bogenrieder sowie Sigi Schmidt. Sie alle freuen sich, zusammen mit weiteren rund 30 Ehrenamtlichen in der Organisation der Spiele, auf die geplanten 15 Vorführungen am Weiher. Hier warten pro Abend (jeweils um 20.15 Uhr ist Beginn, Einlass aber bereits um 18 Uhr) rund 600 Sitzplätze auf interessierte Theaterfreunde. „Das Wirtshaus im Eberwald“ wird erstmals am 1. Juli gezeigt, ansonsten bis 31. Juli jeweils donnerstags bis samstags. Zwei Stunden dauert eine der Vorstellungen. Damit die Zuschauer versorgt sind, wird es auch eine vereinsinterne Bewirtung geben.

„Der Vorverkauf der Tickets an den bekannten Stellen läuft bereits sehr gut“, freut sich Ferdinand Maurer, „jetzt muss nur noch das Wetter passen“. Immerhin gilt es für den Verein, eine Summe mit dem neuen Stück einzuspielen, „die im niedrigen sechsstelligen Bereich liegt, viel Geld für uns“.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.