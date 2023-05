Gefährliches Wendemanöver und einige Raser am Sonntagvormittag auf der FTO bei Markt Schwaben

Beinahe-Unfall

Bei einem gefährlichen Wendemanöver auf der Flughaftentangente Ost (FTO) ist ein Unfall gerade noch verhindert worden. Außerdem erwischte die Polizei bei Kontrollen einige Raser.

Markt Schwaben – Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Flughafentangente Ost im Bereich Markt Schwaben/Anzing am Sonntagvormittag hat die Polizei sieben Fahrzeuge angehalten, die schneller als die erlaubten 100 km/h waren. Spitzenreiter war laut Pressebericht ein Mercedesfahrer mit Tempo 127 (nach Toleranzabzug). Ihn erwartet ein Bußgeld von 150 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.



Markt Schwaben: Wendemanöver und Raser am Sonntagvormittag

Im Rahmen der Kontrollen, die zwischen 9 und 10.30 Uhr durchgeführt wurden, beobachteten die Polizeibeamten ein Auto mit slowenischem Kennzeichen, das auf der FTO wendete, um in Richtung A94 zurückzufahren. Ein anderes Auto aus dem Gegenverkehr habe gerade noch rechtzeitig bremsen können, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Das Wenden auf der FTO ist strengstens verboten, teilt die Polizeiinspektion Poing mit. Der Fahrer aus der Dominikanischen Republik wurde kontrolliert, gegen ihn wird ein Verfahren eröffnet.

