Drogen und Diebstahl: Wie im „Gangsterfilm kleiner Kinder“

Von: Helena Grillenberger

Zwei Wochen Jugendarrest lautete das Urteil für einen Forstinninger. © Stefan Rossmann

Zwei Wochen Dauerarrest lautete das Urteil für einen 20-jährigen Forstinninger am Ebersberger Amtsgericht. Der junge Mann hatte 20 Gramm Marihuana in seinem Zimmer versteckt.

Markt Schwaben – Ein eigentümlicher Fall sei es, erklärte Richter Frank Gellhaus, der am Dienstag, 11. April 2023, am Ebersberger Amtsgericht verhandelt wurde. Angeklagt: Ein 20-jähriger Forstinninger, der aus der Wohnung einer Bekannten in Markt Schwaben 20 Gramm Marihuana gestohlen und anschließend bei sich zuhause versteckt haben soll.

Die Bekannte, die als Zeugin geladen war, hatte gelegentlich Drogen für Fremde in ihrer Wohnung gelagert. Der Angeklagte soll dort das Gras in ihrer Mikrowelle gefunden haben. Der 20-Jährige räumte zwar ein, dass er die Drogen in seinem Rucksack gefunden und anschließend in seinem Schreibtisch verstaut hatte – in den Rucksack gepackt wollte er sie jedoch nicht haben.

Bedrohung: „Bringen mich um“

Bereits am nächsten Morgen tauchten sechs Männer bei ihm in der Arbeit auf, die ihr Marihuana zurückwollten. Sie hätten dem Angeklagten 60 Euro abgenommen, eine Woche habe der junge Mann Zeit, die Drogen zurückzugeben, „sonst passiert was“, erklärte der Forstinninger. Noch am selben Abend sah er sich in einer ähnlichen Lage, diesmal waren es acht Männer, die ihn ins Auto packten und zu ihm nach Hause fuhren, wo er die Drogen versteckt hatte. Auf der Fahrt hätten sie ihn bedroht, „wenn ich das Gras nicht rausrücke, bringen sie mich um“, erinnerte sich der 20-Jährige. Die Freundin des Angeklagten bemerkte schließlich eine Auseinandersetzung zwischen den Männern vor dem Haus und rief die Polizei.

Weil er mit einem Bekannten, der ebenfalls in der fraglichen Wohnung gewesen sei, regelmäßig aneinander geriet, vermutete der Angeklagte vor Gericht, dieser müsse ihm die Drogen untergeschoben haben, um ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Weil sich das jedoch nach der Zeugenbefragung nicht eindeutig feststellen ließ, wurde das Verfahren hinsichtlich des Diebstahls eingestellt.

Urteil: Zwei Wochen Jugendarrest

Für den Staatsanwalt spielte es in seinem Plädoyer aber doch eine Rolle, wie der 20-Jährige an die Drogen gekommen sei: „Das hört sich nach Gangsterfilm kleiner Kinder an“, erklärte er. „Schön ist das nicht, da High Noon zu spielen, aber mag sein, dass das in Markt Schwaben so üblich ist.“

Zwei Wochen Dauerarrest lautete das Urteil des Schöffengerichts – es wären auch zwei Jahre Jugendhaft denkbar gewesen, erklärte der Richter mit Blick auf die offene Bewährungsstrafe des Angeklagten. Seine Reifeverzögerung sei zu seinen Gunsten gewertet worden.

