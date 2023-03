Knapp 700 kinderpornografische Bilder: Elf Monate auf Bewährung

Von: Helena Grillenberger

Ein 74-Jähriger aus Markt Schwaben wurde am Donnerstag wegen des Besitzes von kinderpornografischen Bildern verurteilt. © Volker Hartmann

Ein 74-Jähriger aus Markt Schwaben wurde am Donnerstag vor dem Ebersberger Amtsgericht verurteilt. Auf verschiedenen Datenträgern waren bei ihm knapp 700 kinder- und jugendpornografische Dateien sichergestellt worden.

Markt Schwaben – Elf Monate auf Bewährung lautete die Strafe, die Richterin Frances Karn gestern gegen einen 74-Jährigen aus Markt Schwaben verhängte. Beim Angeklagten waren vor zwei Jahren knapp 700 kinder- und jugendpornografische Dateien sichergestellt worden. Besonders schlimm, wie die Richterin anmerkte: Die Dateien waren Collagen von Darstellungen der schwersten Form des sexuellen Missbrauchs – darüber hinaus war das jüngste abgebildete Kind unter zehn Jahre alt – und normaler Fotos zweier Kinder aus seinem Bekanntenkreis. Die Dateien hatte er mit dem Namen der beiden Kinder und expliziten Wünschen, was er mit ihnen machen möchte, benannt.

Dass er die Fotos gehabt habe, wollte der Angeklagte gar nicht bestreiten. Vor etwa 15 Jahren habe er sie sich aus dem Internet gezogen, habe seine Neigung dann als seine private Geschichte abgearbeitet. Er habe sich nie mit jemandem darüber ausgetauscht, die Bilder nie jemand anderem gezeigt. „Das ist für mich mittlerweile kein Thema mehr“, erklärte der 74-Jährige vor Gericht. Später sei auch Erwachsenenpornografie hinzugekommen – auch die würde ihn mittlerweile nicht mehr interessieren. „Das war mein privates Thema, mit dem ich selber fertig werden musste. Ich glaube, das hab ich geschafft. Ich hab zumindest kein Verlangen mehr danach.“

Erklärung des Angeklagten: Zu wenig Testosteron

Sein Testosteronspiegel liege wohl unter dem normalen, vermutete er vor Gericht. So seien gewisse Männlichkeitsrituale für ihn nie Thema gewesen. Auch seine Sexualkontakte würde er unter dem Durchschnitt einordnen – tatsächlich mit Sexualität auseinandergesetzt habe er sich erst, als er vor 15 Jahren auf die Fotos gestoßen sei. Sechs Jahre später habe er dann begonnen, diese Neigung auf seine achtjährige Bekannte zu projizieren. „Ich habe sie nie angefasst oder so. Und wenn wir miteinander gespielt haben, war das nie ein Thema für mich!“, betonte der Angeklagte. Erst auf dem Nachhauseweg habe er dann regelmäßig das Gefühl bekommen, sich in das Mädchen verliebt zu haben.

Dass er jedoch der Kleinen einmal direkt gesagt habe, was er mit ihr anstellen wolle, ginge aber doch deutlich über sein „privates Problem“ hinaus, merkte die Richterin an. „Ja, da hab ich mich daneben benommen“, erwiderte der Markt Schwabener. Dass er die Mädchen nicht angefasst habe, glaubte ihm die Richterin hingegen.

Staatsanwalt: Zahl der Bilder „wirklich erheblich“

Warum er die Bilder nicht gelöscht hatte, wenn er doch kein Interesse mehr an derlei Inhalten habe, wollte der Staatsanwalt wissen. Die schlichte Antwort: „Weil ich genug Platz auf dem Rechner hatte.“ Es fehlte dem Staatsanwalt an Einsicht beim Angeklagten. Die Zahl der Bilder, die bei ihm sichergestellt worden waren, sei „wirklich erheblich“ bemerkte er Staatsanwalt. Und auch derartige Collagen habe er noch nie gesehen. Die Bewährung sei ihr schwer gefallen, erklärte Richterin Karn. „Aber ich halte es für dringend geboten, dass sie eine Therapie machen. Und die ist im Gefängnis nicht möglich.“

