Ein Global Player aus Markt Schwaben macht Kleidung für lange Kerle

Von: Sabine Heine

Maximilian Engel (re.) und ein Kollege mit einem Teil ihrer Kollektion. © Pangu

Maxi Engel aus Markt Schwaben hat eine Marktlücke entdeckt: Kleidung für lange Kerle - und dazu noch nachhaltig produziert.

Markt Schwaben – „Inzwischen kauft der halbe Abi-Jahrgang bei mir ein“, lacht Maximilian Engel. Offenbar ein großer Jahrgang, im wahrsten Sonne des Wortes. Maximilian Engel hat sich auf den Vertrieb von nachhaltig produzierten T-Shirts, Hemden & Co. unter anderem für große Leute spezialisiert. Sein Label: Pangu – entstanden im Kinderzimmer in Ottenhofen.

Entweder Zelt oder bauchfrei: Maximilian Engel hatte immer das gleiche Problem, wenn er sich ein T-Shirt kaufen wollte. Als drahtiger Basketballspieler mit einer Körpergröße von 1,93 Metern waren ihm die Modelle in Größe L entweder viel zu weit geschnitten oder viel zu kurz. So entdeckte er früh die Nische, in die er später mit seinem eigenen Unternehmen stieß.

Rückblickend erscheint sein Weg wie vorgezeichnet, denn schon während der dualen Ausbildung zum Handelsfachwirt bei der Freizeit- und Outdoorbekleidungsfirma Eddie Bauer dachte er darüber nach, eines Tages selbstständig zu arbeiten. „Ich wollte wieder kreativ sein und mein eigenes Ding machen“, erklärt Maximilian, der gerne malt und als Grundschüler süddeutscher Meister bei einem Malwettbewerb wurde. Als ihn seine Freunde schließlich davon überzeugt hatten, seine grafischen Kunstwerke auf T-Shirts zu malen und zu verkaufen, entwickelte er daraus eine Unternehmensidee.

„Ich wollte mein eigenes Ding machen“

Doch der gebürtige Markt Schwabener wäre nicht er selbst, wenn er seine Zukunft nicht mit zusätzlichem Wissen absichern wollte: Parallel zu seinem Job als Manager bei Eddie Bauer schrieb er sich an der FOM Hochschule in München für das Bachelor-Studium „Business Administration“ ein. Was er im Hörsaal zu Themen wie Finanzen, Marketing und Wirtschaftsrecht lernte, konnte er bei der Gründung seines Unternehmens, das langlebige und nachhaltige Essentials wie T-Shirts und Hoodies aus Biobaumwolle in Europa produziert, direkt anwenden.

Ende 2020 kündigte Maximilian Engel seinen Job bei Eddie Bauer, weil es mit dem Start-up so gut lief. In Istanbul hatte er mit seinem Mitgründer, einem Freund aus Basketballzeiten, den idealen Lieferanten gefunden. Dieser spinnt im Keller eines 13-stöckigen Hochhauses das Garn aus Biobaumwolle und in der obersten Etage kommt das fertige Produkt heraus: Ein „Pangu“-Shirt in bester Qualität, zertifiziert nach höchsten Ökostandards. Slow Fashion auf neudeutsch.

„Slow fashion“ sagt man jetzt auf neudeutsch

Der Name „Pangu“ stammt vom Markenbotschafter seiner Firma, einem Pinguin. Was der schwarz-weiße Meeresbewohner mit nachhaltiger Kleidung zu tun hat? „Der Pinguin passt zu uns, denn er ist ein von Naturkatastrophen bedrohtes Tier, das als anmutig, süß und loyal wahrgenommen wird. Um Nahrung zu holen, geht er von seinem Ursprung weg, kehrt aber immer wieder zurück. Wie wir. Wir sind hier verwurzelt, in München und Markt Schwaben, sehen uns aber als internationale Marke, die global agiert“, so der Firmengründer.

Globales Agieren heißt für ihn auch, weltweit soziale und ökologische Projekte zu unterstützen. Für jedes Shirt, das verkauft wird, pflanzt sein Unternehmen einen Mangrovenbaum auf Madagaskar. Im Mai 2023 waren es bereits 2900 neue Mangroven. Und 196 Kilogramm Plastik, das aus der Nordsee gefischt wurde, sowie mehr als 6000 Euro, gespendet an soziale Projekte. Zum fünfjährigen Bestehen legt die junge Firma noch etwas drauf: Mit jedem fünften verkauften Artikel wird ein Tag Schule in Tansania gespendet. Passend zum Gründungsmotto: „Wenn wir es schaffen, dann wollen wir der Gesellschaft auch etwas zurückgeben.“

Abends ist er häufig auf Netzwerkveranstaltungen unterwegs und am Wochenende brummt das Direktgeschäft. Allein die Zahl von Geschäftskunden, die personalisierte Teamkleidung bestellen, habe sich seit der Corona-Pandemie von 40 auf 80 verdoppelt.

„Mit dem Kauf einer eigenen Stickmaschine haben wir den nächsten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und CO2-Einsparung getan. So können wir on demand besticken,“ freut sich Engel über den Erfolg bei Firmen, die auf die Kleidung seines Unternehmens setzen.

Und auch da kommt er immer wieder zurück in den Landkreis Ebersberg. Das Unternehmen sponsert die Basketballabteilung der SG Poing, veranstaltet gemeinsame Events mit einem Yoga-Club in Markt Schwaben; oder stattet Mitarbeiter verschiedener Brauereien mit Kleidung aus. sh/ms

