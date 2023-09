Handarbeit für Hunde: Seit 20 Jahren werden in Markt Schwaben Kekse für Vierbeiner gebacken

Von: Friedbert Holz

Gerrit Zeitler leitet das Unternehmen. © J.Dziemballa

Vorkoster sind die eigenen Hunde: In Markt Schwaben werden seit fast 20 Jahren Kekse für Vierbeiner hergestellt.

Markt Schwaben – Leckerlis für Hunde gibt’s viele auf dem Markt. Doch qualitativ hochwertige, gefertigt aus besten Zutaten, könnten eine gute Geschäftsidee sein. So dachte der Amerikaner Jeff Simpson und gründete 2004 die Firma Jeffos Homemade Goodies“: Hier fertigte er nach eigenen Rezepten in Handarbeit seine ersten Hunde-Kekse. Mittlerweile ist er selbst wieder in den USA, doch im Gewerbegebiet Markt Schwaben hat er 2007 eine Produktion aufgebaut, die übers Internet viele Hundebesitzer mit Leckerlis versorgt, speziell gebacken für des Menschen besten Freund.

„Zu Beginn produzierten wir auch noch etwas für Katzen und sogar für Pferde“, blickt heute Gerrit Zeitler, Betriebsleiter und Geschäftsführer in Personalunion, auf die Anfänge der Firma Jeffo zurück. „Doch inzwischen fertigen wir nur noch für Hunde, allerdings in vielerlei Varianten und Formen, sowie aus unterschiedlichen Zutaten“.

Vorkoster sind die eigenen Hunde

Der 36-Jährige legt aber Wert auf die Feststellung, dass alle Jeffo-Produkte „schonend von Hand gebacken werden und aus regionalen Zutaten in Bio- Qualität bestehen, wir haben seit 2008 sogar ein Bio-Zertifikat dafür“. Alle Erzeugnisse sind nach Firmen-Aussage mindestens ein Jahr haltbar, wurden von der Bioanalytik Weihenstephan getestet. Hauptbestandteil aller Leckerlis sind Haferflocken, dazu kommen, je nach Sorte, Weizen- und Weizen-Vollkornmehl, aber auch Dinkel- und Dinkel-Vollkornmehl. Manchen werden Reis- oder Erbsenmehl beigemengt, Kurkuma, Carob (ein Süßungsmittel auf Naturbasis) oder Fischmehl. Und zur Würzung kommen unter anderem Brennnessel, Basilikum, Petersilie oder Rote Bete zum Einsatz. Auf Konservierungsmittel, Salz, Zucker, tierische Nebenprodukte oder gar Geschmacks-Verstärker wird konsequent verzichtet, „der Hund soll eine bewusste Ernährung bekommen. Wir arbeiten mit unseren Bäckern nach rund 30 eigenen, aber teilweise auch fremden Rezepten. Unsere Öfen arbeiten mit Gas, bei rund 180 Grad werden die Leckerlis gebacken, an drei Tagen können wir immerhin 90000 Leckerlis herstellen“, so Gerrit Zeitler. Er selbst hat zwei eigene „Test-Hunde“: einen Mischling aus der Ukraine – „der ist sehr wählerisch“ – sowie eine Berner Sennenhündin.

Auch Firmengründer Jeff Simpson bediente sich der Geschmacksnerven seiner Hunde. Erst durfte Hündin Cara seine neuen Keks-Kreationen probieren, später Labrador Lilly, die sogar offiziell als Bürohund gelistet ist.

„Aus einem Wohnzimmer-Start-Up ist inzwischen eine eigene Manufaktur entstanden, mit drei größeren Maschinen und eigenem Logistikzentrum. Hier arbeiten zwei fest angestellte Bäcker sowie sieben Aushilfen, die sich auf Minijob-Basis vor allem um Verpackung und Vertrieb kümmern“, beschreibt Zeitler den Jeffo-Werdegang von der Idee bis zur Fabrikation.

Geburtstags-Herzen nach Kundenwunsch

Sehr beliebt sind aber nicht nur fertig verpackte Leckerlis in verschiedenen Größen, Mischungen und Sorten. Jeffo stellt auf Kundenwunsch etwa auch Geburtstags-Herzen her, mit Namen und Alter des jeweiligen Tiers. Allerdings benötigen solche Sonderbestellungen einen Vorlauf von etwa zwei Wochen, bevor sie dann, wie alle übrigen Produkte, per Paket-Versand zu den Kunden gehen.

„Bei Voranmeldung können Kunden auch direkt bei uns ab Lager kaufen, an Privatleute geben wir gern kleinere Mengen ab“, die reguläre Lieferzeit übers Internet beträgt zwischen zwei und vier Tagen.

