Markt Schwabener Kommunalunternehmen hart an der Leistungsgrenze

Von: Friedbert Holz

Teilen

Neben das bereits bestehende Heizwärmekraftwerk soll ein neues, deutlich größeres gebaut werden. © J.Dziemballa

Die Kapazitäten sind erreicht. Das Heizkraftwerk des Markt Schwabener Kommunalunternehmens muss erweitert werden - und zwar erheblich.

Markt Schwaben – Umweltfreundliche Wärme nutzen zu können, ist seit rund sieben Jahren (ab 2015 war die temporäre Heizzentrale am Schulhof in Betrieb) schon für einige Haushalte, kommunale Gebäude und Gewerbetreibende möglich – dank dem Markt Schwabener Kommunalunternehmen KUMS. Hinter diesem Kürzel steckt die Kommunale Wärmeversorgung der Gemeinde. Sie versorgte 2021 aus einem Blockheizkraftwerk Am Erlberg, zwischen Wertstoffhof und Feuerwehr gelegen, über rund 3,5 Kilometer Hauptleitungen und rund 650 Meter Hausanschlüsse immerhin etwa 360 Wohnungen und 20 Gewerbebetriebe mit rund 5800 Megawattstunden (MWh) Wärme. Nun soll nach einem Beschluss des Verwaltungsrats – die KUMS wird als Anstalt des öffentlichen Rechts und Tochterunternehmen Markt Schwabens geführt – das Kraftwerk erweitert werden.

Denn der Vorteil dieser regionalen Energie-Gewinnung liegt nicht nicht nur darin, mittels Wärmetauscher heißes Wasser in die Heizungsanlagen der Häuser zu bringen, Brenner und Öltanks sind damit überflüssig. Dieses Blockheizkraftwerk, das mit Erdgas betrieben wird und einen Pufferspeicher besitzt, produziert zudem Strom, der dann vom örtlichen Anbieter vermarktet wird. Somit fließt auch Geld wieder an die KUMS zurück.

Betreiber lobt effiziente Wärmegewinnung

„Was den Einkauf von Erdgas angeht, haben wir übrigens einen sehr günstigen Vertrag, der bis Ende 2025 läuft“, weiß Bernhard Wagner, seit zehn Jahren bei der KUMS und jetzt Vorstand. „Da bei unserer Art der Wärmegewinnung kaum Energie verloren geht und wir einen sehr guten Primär-Energiefaktor von 0,43 erreichen, reduziert sich auch der CO2-Ausstoß erheblich“, erklärt Wagner. Somit entsteht zusätzlich ein Beitrag zur Energiewende, der durch den erneuten Ausbau dann sogar einen Faktorwert von 0,27 erreichen könnte. „Im Moment produzieren wir hier rund 0,5 Megawatt an thermischer sowie rund 0,35 Megawatt an elektrischer Energie, was etwa pro Stunde 500 Kilowatt Wärme und 350 Kilowatt Strom ergibt“, rechnet Wagner vor. „Da wir uns bereits an der Leistungsgrenze bewegen, müssen wir allerdings weiter ausbauen.“

Daher wurde ein Architekt mit der Planung eines Erweiterungsbaus beauftragt, deutlich größer als das bisherige Gebäude und rund 20 Meter hoch. Es wird, verbunden durch einen Zwischenbau, einmal neben dem bisherigen KUMS-Werk stehen, seine Außenfassade soll begrünt werden. „Zur Stunde läuft aber erst das Bebauungsplan-Änderungsverfahren“, so Wagner, „erst wenn dieser Vorgang Planreife erreicht hat, können wir einen Bauantrag stellen. Wir hoffen aber, dass wir im Sommer 2023 mit den Bauarbeiten beginnen und die neuen Wärmeerzeuger irgendwann in 2025 in Betrieb nehmen können“. Die Kosten dafür schätzt der Experte auf neun bis zehn Millionen Euro. Vorgesehen ist, dass dort ein stromgeführtes Blockheizkraftwerk mit 3,2 Megawatt sowie eine Wärmepumpe mit einem Megawatt Leistung arbeiten, ersteres ebenfalls wieder für die Produktion von Wärme und Strom. Von der dann neu gewonnenen Wärme könnten sowohl das neue Schulzentrum der Gemeinde, als auch Gymnasium und Realschule profitieren, deren gemeinsamer Verbrauch von Bernhard Wagner auf „rund 1.700 Megawattstunden“ geschätzt wird. Selbstverständlich wären auch Anschlüsse für weitere private und gewerbliche Kunden in Markt Schwaben ans Fernwärmenetz möglich.

Einsatz von Wärmetauschern bringt zusätzliche Vorteile

Im Norden des Marktgebiets gibt es bereits ein weiteres umweltfreundliches Energieprojekt, die Kooperation zwischen KUMS und dem Bayernwerk Natur. Beide bestehenden Wärmenetze werden mit Wärmetauschern verbunden, damit ist eine Lieferung regenerativer Wärme in beide Richtungen möglich.

„So können wir regenerative Wärme aus der Wärmepumpe in den warmen Jahreszeiten an alle Fernwärmekunden in Markt Schwaben liefern und beispielsweise in Übergangszeiten Wärme vom Bayernwerk bekommen, die dort mittels Hackschnitzeln gewonnen wird und bereits große Teile des Burgerfelds versorgt“, zeigt Wagner neue Möglichkeiten auf.

Zukunftspläne mit Photovoltaik

Die dafür entsprechenden Leitungen sollen in 2023 verlegt werden. Grundsätzlich sieht Bernhard Wagner weitere Schritte für das Kommunalunternehmen in Richtung Klimaneutralität: „Neben unserem neuen Blockheizkraftwerk könnten wir uns eine Wärmepumpe vorstellen – mit Stromversorgung unter anderem durch Freiphotovoltaik-Flächen im näheren Umfeld – als weiteren Schritt zur Klimaneutralität.“ Schließlich wäre noch eine Verbindungsleitung zu Magna denkbar, die die überzählige Abwärme abnehmen könnte. „Generell ist anzustreben, dass die KUMS künftig 90 Prozent der kommunalen Wärmeversorgung in Markt Schwaben abdeckt. Dank erneuerbarer Energie-Quellen und der Klimaneutralität ist dies wohl für immer mehr Endkunden interessant, denn der Einbau ist letztlich förderfähig. Nicht zu vergessen, dass unser System eines Tages auch für den Betrieb mit Wasserstoff geeignet ist, einer Energie der Zukunft.“

Bisher jedenfalls ist ein Anschluss an die KUMS-Fernwärme nicht billig: Die Gesamtkosten für ein Einfamilienhaus mit rund 15 Megawattstunden Wärmeverbrauch belaufen sich aktuell auf rund 21 000 Euro einmalige Anschlussgebühr sowie Jahres-Betriebskosten in Höhe von etwa 2700 Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.