Harte Klänge und schräge Outfits beim Band-Wettstreit in Markt Schwaben

Von: Armin Rösl

Moderator Jonas Frank. © Johannes Dziemballa

Die einzigen Lokalmatadoren landeten auf dem letzten Platz: die Band Shorts. Den Band-Wettstreit in Markt Schwaben gewonnen haben die Heavy Metaller Since April aus München.

Markt Schwaben - Die Münchner Heavy Metal Band Since April hat den Bandwettbewerb des Rock Store in Markt Schwaben gewonnen. Der gemeinnützige Plattenladen, der sein zuhause in der Trödlerei im Alten Getreidelager hat, hatte den Wettstreit („Band-Battle“) erstmals organisiert und durchgeführt.

Die Lokalmatadoren Shorts. © Johannes Dziemballa

Moderiert von Jonas Frank im Thomas-Gottschalk-Gedächtnisanzug stellten sich am Samstag vier Bands dem Publikum im Jugendzentrum Blues: die Beat Sisters aus Tschechien (sie landeten auf Platz zwei), Since April und Munich Blend aus München sowie die Punkrock-Gruppe Shorts aus Poing und Markt Schwaben. Die einzigen Lokalmatadoren belegten den vierten und letzten Platz. Egal, Spaß gemacht hat’s allen. Den Bands, den laut Organisatoren exakt 129 Gästen und den rund 35 Helfern und Musiker

