Der Hennigbach wird umfassend renaturiert

Von: Jörg Domke

Teilen

Der Hennigbach in Höhe des Altenheims © jödo

Ein renaturierter Hennigbach ist Bestandteil eines groß angelegten Hochwasserkonzepts für Markt Schwaben. Nach langer Zeit der Vorbereitung beginnen nun die Arbeiten.

Markt Schwaben – Wenn man genau hinhört, kann man in diesen Tagen im Herzen der Marktgemeinde durchaus ab und an einen leise vor sich hinplätschernden Hennigbach wahrnehmen. Zum Beispiel in Höhe Bahnhofstraße, mehr noch einen Steinwurf weiter entfernt Richtung Altenheim der Arbeiterwohlfahrt; also im Angerl. Von dieser geradezu idyllischen Ruhe kann in ein paar Tagen allerdings nicht mehr die Rede sein.

Eine lang schon diskutierte größer Renaturierung des Hennigbachs zwischen Postanger und Heilmaierbrücke steht unmittelbar bevor. Dabei geht es immerhin um eine Maßnahme, die nach dem aktuellen Zeitplan bis Anfang 2024 andauern wird. Offizieller Startschuss ist bereits am kommenden Montag, 4. Juli.

Es entstehen zwei neue Brücken und ein Steg

Die ökologische Sanierung des innerörtlichen Bachs ist, so sagt es der Sachbearbeiter im Gemeindebauamt, Uwe Müller, ein Teil einer größeren Hochwassermaßnahme, zu der neben den Eingriffen ins Hennigbach-Bachbett auch die großen Maßnahmen im Einbergfeld Richtung Anzing sowie am Gigginger Bach und im Bereich Roßacker gehören. Nur alle Maßnahmen in Kombinationen stellten den Hochwasserschutz dar, den Fachleute für die Marktgemeinde für sinnvoll erachtet haben, so der Bauamtsmitarbeiter.

Im genannten Bachabschnitt werden, so Müller, in den nächsten Monaten insbesondere zwei neue Brücken (Im Angerl und an der Nagelschmiedgasse) sowie ein Steg bei der Kleingartenanlage am Hennigbach entstehen. Zudem wird der Hennigbach im besagten Abschnitt Schritt für Schritt beidseitig eine neue Uferbefestigung bekommen. Besonders dort, wo einst sogenannte U-Profile angelegt worden waren, werde ein radikaler Austausch erfolgen, so der Sachbearbeiter gegenüber der Ebersberger Zeitung. Jene U-Profile aus Beton seien stellenweise einsturzgefährdet, lautet seine Begründung. Da sie in der Vergangenheit schon vielfach auch saniert wurden, habe sich das Bachbett nach und nach verengt.

Maßnahmen sollen den Durchfluss erhöhen

Die nun anstehenden Eingriffe dienen demnach auch dazu, den Durchfluss zu verbessern. Ziel sei es, künftig den Hennigbach so zu modellieren, dass bequem bis zu elf Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch das Bachbett fließen können, ohne dass zugleich unter den Brücken Engpässe entstehen müssen. Geplant sei daher, dass ein Freibord von 50 Zentimetern unter den Brücken erhalten bleibe. Diese gesamte Maßnahme gehe auf Berechnungen zurück, die im Zuge der Erstellung eines Gesamthochwasserkonzepts für Markt Schwaben angestellt worden waren, so Müller.

Stellenweise werde auch versucht, dem Bach wieder Möglichkeiten zum Mäandern zu geben. Durch die Verwendung von sogenannten Wasserbausteinen soll gleichsam versucht werden, dem Fließgewässer so etwas wie eine Spur Natürlichkeit zurückzugeben. Erklärte Absicht sei es neben der Hochwasserfreilegung, so Müller, die Aufenthaltsqualität am Hennigbach deutlich zu verbessern und eine „Erlebbarkeit“ zu erhöhen. Läuft alles so wie geplant, sollen sogar Bereiche entstehen, an denen man sich sogar bis direkt zum Wasser bewegen kann. Etwas, was jahrzehntelang nicht mehr möglich war.

Arbeiten beginnen am kommenden Montag

Kommenden Montag, 4. Juli, werden erste Baustellenbereiche eingerichtet. Los geht es dabei im Bereich der Straße „Im Angerl“, wo eine bestehende Fußgängertreppe zugleich behindertengerecht umgebaut werden wird. Die Brücke im Angerl wird laut Müller in der Sanierungsbauphase nahezu komplett gesperrt sein, mit Sperrungen in der Nagelschmiedgasse sei temporär zu rechnen. Verkehrliche Behinderungen erwartet das Bauamt der Marktgemeinde insbesondere in der Seifensiedergasse und in der Heilmaierstraße.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter