Hoffnungsschimmer für einen neuen Kunstrasenplatz

Von: Jörg Domke

Heißbegehrt in Markt Schwaben: Ein neues Kunstrasenspielfeld für die Fußballer. Unser Archivbild entstand jedoch vor zwei Jahren in der Nachbargemeinde Poing. © dziemballa

Das jetzige Kunstrasenspielfeld in Markt Schwaben ist unbespielbar. Und der Gemeinde fehlt das Geld. Doch jetzt gibt es Hoffnung für einen Neubau.

Markt Schwaben – Hohe Wellen schlug vor gut zwei Monaten das Thema Kunstrasenplatz im Schwabener Stadion. Was war passiert? Aufgrund drohender Unfallgefahr mussten am 10. März die beiden 16er-Bereiche (hier ist der Fußballstrafraum gemeint) am Kunstrasenfeld gesperrt werden, sodass der Platz seither nur noch bedingt bespielbar ist. Die ZMS-Fraktion im Marktgemeinderat griff das alles schnell auf und schickte nicht mal eine Woche später einen Antrag ins Rennen.

Hauptforderung: baldmöglichst neu bauen unter Verwendung bestmöglicher Materialien. „Populistisch“; so schlug es der ZMS (Zukunft Markt Schwaben) entgegen. Danach war erst mal Funkstille.

Dank ISEK Zugriff auf neue Fördermittel?

Nun gab die Gemeindeverwaltung im Verlauf der öffentlichen Ratssitzung im Rathaus-Sitzungssaal einen aktualisierten Zwischenbericht ab. Mit deutlich hoffnungsvollen Hinweisen: Sollte die endgültige Genehmigung des Kommunalhaushaltes für 2023 durch die Rechtsaufsicht vorliegen, hieß es gestern im Plenum, dann könne auch der vorzeitige Maßnahmenbeginn zur Erneuerung des Kunstrasenfeldes in Verbindung mit dem Büro Dragomir über das ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) gemäß den staatlichen Förderrichtlinien beantragt werden. Die Genehmigung des Haushalts wird dem Vernehmen nach für die 24. Kalenderwoche erwartet.

Schon längere Zeit steht das Thema Kunstrasen auf der kommunalpolitischen Agenda des Marktes. Die Verwaltung informiert die Damen und Herren im Rat, dass die Erneuerung des Kunstrasenfeldes durch das Gebäudemanagement seit fünf Jahren im Haushalt eingeplant war. Aufgrund der seit 2018 beantragten Stabilisierungshilfen konnten und durften jedoch nur sogenannte Pflichtaufgaben umgesetzt werden. Die Erneuerung eines bis dato noch bespielbaren Kunstrasenfeldes wurde durch die Rechtsaufsicht jedoch nicht als Pflichtaufgabe definiert.

Die Beauftragung der Büropartnerschaft Dragomir Stadtplanung und Schlothauer & Wauer zur Erstellung eines ISEK fand inzwischen am 27. Oktober statt. Erste konkrete Gespräch mit der Büropartnerschaft zur Erneuerung des Kunstrasens für das Haushaltsjahr 2023 fanden auch schon statt. In der ersten Lesung des Haushalts 2023 am 24. November 2022 wurde nach Einholung von Angeboten durch das Gebäudemanagement ein Haushaltsansatz von 500 000 Euro für das Kunstrasenfeld geplant.

Formell erschließen sich durch die Aufnahme in das ISEK zusätzliche Fördersätze von 90 Prozent. Diese ermöglichen es dem Markt seit fünf Jahren erstmalig, die Maßnahme umzusetzen.

