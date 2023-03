Hurra, hurra, ein Storchenpaar ist da! Neue Einwohner in Markt Schwaben

Von: Armin Rösl

Das Storchenpaar baut fleißig am Horst in Markt Schwaben. © LBV Ebersberg

Auf dem Dach des Alten Schulhauses hat ein Storchenpaar sein neues Zuhause gefunden. Das Weibchen stammt aus der Schweiz, das Männchen ist ohne Markierung. Egal, beide fühlen sich wohl.

Markt Schwaben - Markt Schwaben hat zwei neue Einwohner: Auf dem Dach des Kindergartens im Alten Schulhaus hat sich ein Storchenpaar niedergelassen. Wie Richard Straub vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) Ebersberg berichtet, handelt es sich um ein Storchenweibchen aus der Schweiz (erkennbar am Ring an einem Bein) und ein unberingtes Männchen. Es habe inzwischen am Horst gebaut, so Straub.

Dank einer neuen Kamera, die der LBV-Kreisverband angeschafft und montiert hat, kann das Geschehen im Horst rund um die Uhr im Internet beobachtet werden, unter storch-in-bayern.de. Wer das Markt Schwabener Storchenprojekt unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende bei der Kreissparkasse tun, Empfänger: LBV Ebersberg, IBAN: DE60 7025 0150 0000 9143 58; Verwendungszweck: „Spende Storchenprojekt“.

