ZMS: Die Zukunft von Hallenbad und (Grund-)Schulhaus in Markt Schwaben noch völlig offen

Von: Jörg Domke

Screenshot eines aktuellen Facebook-Beitrags der ZMS (Ausschnitt). © zms

Gibt es das Schwabener Hallenbad noch in einem Jahr? Die ZMS schmürt in einem aktuellen Facebook-Eintrag Zweifel.

Markt Schwaben – Erkennbar nur gequält lächeln konnte Markt Schwabens Bürgermeister Michael Stolze dieser Tage über einen aktuellen Facebook-Beitrag der ZMS-Wählergruppe. Darin zu sehen ein Nikolaus vor dem örtlichen Hallenbad neben der Grundschule und der Hinweis: Ob es mein letzter Besuch im Schwimmbad war, erfahrt ihr dann im nächsten Jahr.

Eine verdeckte Anspielung womöglich darauf, dass im Marktgemeinderat schon über eine etwaige Schließung der zwar teuren, aber für viele unverzichtbaren Sportstätte geredet worden sei? Dass gar schon eine Entscheidung getroffen worden sei?

„Mitnichten“, versichert der parteilose Rathauschef. Stolze verwies auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung am Wochenende darauf, dass bis zuletzt ein eigens installierter Arbeitskreis zum Hallenbad und zur Grundschule intensiv beraten habe und alle erdenklichen Optionen dabei auf den Tisch gekommen seien. Insgesamt gebe es laut Stolze sogar 15 verschiedene Möglichkeiten, wie hier weiter verfahren werden könnte, sollte das neue Schulzentrum mit Grund- und Mittelschule in Betrieb gegangen sein. Spätestens dann müsse aus seiner Sicht klar sein, was man mit dem dann nicht mehr benötigten Grundschulgebäude und ggf. mit dem direkt angrenzenden Hallenbad anstellen wolle.

FB-Eintrag sorgt für eine gewisse Unsicherheit

„Entschieden ist noch nichts“, so Stolze. Vielmehr gehe es jetzt darum, aus den definierten 15 Optionen zwei bis drei zu destillieren, die man dann weiter verfolgen wolle.

Zudem verwies der Erste Bürgermeister der Marktgemeinde auf das anlaufende städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) und damit verbundene Bürgerwerkstätten, in denen jeder Interessierte die Chance habe, seine eigenen Gedanken einzubringen; auch zu den Themen Hallenbad und Grundschule.

Last not least erwähnte Stolze gegenüber der EZ die erst unlängst im Hallenbad umgesetzten Energiesparmaßnahmen. Es mache doch keinen Sinn, sich darüber lang und breit Gedanken zu machen, wenn man im Hinterkopf zugleich die Schließung eines Lehrschwimmbades habe, so der Rathauschef am Telefon der Heimatzeitung.

Stolze: Prüfen gerade alle möglichen Optionen.

Und davon gibt es 15„Nein, es ist nichts entschieden und auch nichts offiziell“, bestätigte ZMS-Ratsherr Sascha Hertel auf die Frage nach dem Hintergrund zu der jüngsten Facebook-Notiz. Man habe mit dem Post aber durchaus signalisieren wollen, in welche Richtung die Hallenbaddebatte einmal gehen könne, so der Mandatsträger.

Für die ZMS (Zukunft Markt Schwaben) ist inzwischen klar, dass man sich in Markt Schwaben ein Schwimmbad nicht mehr leisten kann. Das solle aber nicht automatisch heißen, so Hertel, dass es künftig keinen Schwimmunterricht mehr in Markt Schwaben geben werde. Der ZMS-Mann sprach Optionen an, ggf. auch unkonventionelle und hierzulande noch weitgehend neue Wege gehen zu können. Man habe im Arbeitskreis entsprechende Vorschläge unterbreitet.

In einer nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung bald schon im Januar werde man sich erneut mit der Zukunft von Schwimmbad und Grundschule befassen, so der einstige Gegenkandidat Stolzes bei der Bürgermeisterwahl 2020. Dann werde man sich auch mit der Frage befassen (müssen), was mit dem alten Feuerwehrgerätehaus geschehe.

