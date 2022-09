In ziemlich genau einem Jahr geht’s los in der neuen Schule

Von: Jörg Domke

Teilen

Michael Stolze bei einem Rundgang in der künftigen Grund- und Mittelschule. © J.Dziemballa

In ziemlich genau einem Jahr werden erstmals Grund- und Mittelschüler in Markt Schwaben ihr neues Domizil beziehen. Wir besuchten die aktuelle Baustelle.

Markt Schwaben – Ziemlich auf den Tag genau in einem Jahr werden, wenn nichts Unvorhersehbares mehr passieren sollte, weit über 800 Grund- und Mittelschüler in Markt Schwaben ein funkelnagelneues Schulhaus in der Neusatzer Straße beziehen können. Ein Gebäude, das dann dem modernsten entsprechen wird, was im Schulbau heutzutage möglich ist. Schon jetzt deutet sich in vielen Ecken und Winkeln des riesigen Neubaus an, wie die beiden ineinander übergehenden Schulen einmal ausschauen werden.

Die Fantasie, sich das alles im fertigen Zustand schon jetzt vorstellen zu können, hat Michael Stolze allemal. Im Schnitt einmal pro Woche schaut er, als Bauherr sozusagen, vorbei, um sich über den Fortgang der Arbeiten zu informieren. Ein erster Ansprechpartner für den Bürgermeister ist Bauleiter Christian Kirschning.

Insgesamt schaut der Fachmann in diesen Tagen zufrieden drein, wenngleich es doch auch – wegen Corona und wegen des laufenden Krieges – Verzögerungen bei Lieferungen gab. Etwa beim Holz für die Außenfassade. Hier wird Weißtanne verarbeitet, die die besondere Eigenschaft hat, relativ schnell zu verblassen. Etwas Gewolltes, wie auch Stolze weiß. Im obereren Fassadenbereich kann man jeden Effekt schon deutlich erkennen, je tiefer man schaut, umso neuer sieht noch alles aus. Die Fassadenstruktur soll sich, so sei es Ansicht, auch wiederfinden in den gewaltigen Sichtbetonelementen im Innern. Dort laufen gerade die Arbeiten mit im Schnitt zwischen 30 bis 40 Arbeitern kontinuierlich weiter. Mit Ferienende werden es deutlich mehr werden. Türen sollen alsbald installiert werden, die Böden werden demnächst verlegt und stellenweise Wandbeschichtungen aufgetragen. Am 4. Oktober startet auch die Freiflächengestaltung.

Holzlieferungen haben sich verzögert

Die Gebäudehülle ist geschlossen. Das bedeutet: Die Baustelle ist winterfest. Es kann also mithilfe einer Bauheizung durchgearbeitet werden. Die bauliche Fertigstellung ist für April oder Mai 2023 vorgesehen, danach folgt die Innenmöblierung.

Vieles ist schon jetzt erkennbar. Etwa die IT-Leitungen für die künftigen digitalen Tafeln, die Vorrichtungen für die Lüftungen. Heizkörper sind bereits montiert, aber noch in Folie verpackt.

Um die Raumakustik zu gewährleisten, werden demnächst Segel von den Decken herabgelassen, erklärt Stolze bei einem Rundgang mit der EZ. Mit leuchtenden Augen schaut er derweil in die künftige Mittelschulaula mit ihrer großen, fast bühnenartigen Treppe und dem gewaltigen Lichtschacht über der großen Halle. Gut vorstellbar, dass hier einmal nicht nur Zeugnisse übergeben werden, sondern aus kulturelle Veranstaltungen von Musikschule oder Vhs stattfinden. Stolze spricht von einer „hochgradigen Ausnutzung“, die man gemeinsam anstrebe.

Die neue Mittelschulaula ist der ganze Stolz

Gleiches gilt für die Sporthalle samt vorgelagertem Mehrzweckraum. In diesen Tagen gab es schon erste Gespräche mit den Schulleitern. Ziel: am Ende ein Konzept für die spätere Nutzung der Sportstätte zu erarbeiten. Die Schulen als Erstnutzer, danach die Vhs etc. und natürlich die Sportvereine. Mit am Ende drei Großhallen im Ort müsste man gut gerüstet sein, hofft der Rathauschef. Wissend, dass in diesem Sektor Begehrlichkeiten nie alle befriedigt werden können.

Das Interesse der Bürger an dem Großprojekt, so Stolze, sei jedenfalls groß. Alle angebotenen Baustellenrundgänge der Gemeinde waren zuletzt ausgebucht. Nach den Ferien wird es, an jedem zweiten Samstag übrigens, weitere Touren für Interessenten geben.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter