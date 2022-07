Erst der Millionenschaden und nun das: der Schulneubau wird womöglich günstiger als bislang angenommen

Von: Jörg Domke

November 2019: Was auf diesem Foto wie ein harmloser Bubenstreich ausschaut, entpuppte sich in den Wochen und Monaten danach als Brandstiftung mit erheblichem Sachschaden. Der Vorfall damals verursachte einen Gesamtschaden von 2,12 Mio. Euro. © jödo

Über zwei Millionen Euro Schaden entstanden bei einem Brand in der Mittelschule im November 2019. Aber es gibt auch gute Nachrichten, was den Neubau angeht.

Markt Schwaben – Der 7. November war ein einschneidender Tag für die Grafen-von-Sempt-Mittelschule in Markt Schwaben. Am frühen Abend brach an zwei Stellen Feuer aus. Was sich damals im ersten Moment noch anfühlte wie ein schlechter Lausbubenstreich mit einem angezündeten Müllcontainer neben dem Eingang, entpuppte sich später als eine Brandstiftung mit Millionenschaden.

Für die Wiederinstandsetzung des Schulhauses waren schließlich 2 126 648,44 Euro aufzuwenden, wovon von der Versicherung 2 043 970,92 Euro erstattet wurden. Der oder die Täter wurden nie ermittelt.

Das Ganze geschah zu einem Zeitpunkt, als Überlegungen, anstelle der in die Jahre gekommenen Schule einen Neubau zu errichten, bereits weit fortgeschritten waren. Lange jedoch musste im schulischen Alltag improvisiert, mussten Schüler in benachbarte Schulen untergebracht werden.

Prognose sieht inzwischen Gesamtkosten von 60,8 Mio. Euro

Inzwischen ist das Feuer von damals kein vordergründiges Thema mehr. Dieser Tage schlugen die genannten Beträge aber nochmals öffentlich auf im Rahmen einer Sitzung des Schulverbandes. Dem Gremium geht es längst nicht mehr um die Bewältigung zurückliegender Probleme, sondern vielmehr um den Blick nach vorne. Schließlich erfolgte am 17. Juni 2020 auf dem ehemaligen Jahnsportplatz der Spatenstich für den Ersatzneubau einer Grund- und Mittelschule mit Gesamtkosten von 69,4 Mio. Euro (auf Basis einer Kostenberechnung) und einem zugleich in Aussicht gestellten staatlichen Zuschuss von rund 35 Mio. Euro.

Schulverbandschef Michael Stolze (Erster Bürgermeister in Markt Schwaben) hatte in der Verbandsversammlung im Sitzungssaal des Rathauses erkennbar das Vergnügen, die Zahlen auf der Kostenseite zu präzisieren. Nach Angaben des Schwabener Gemeindekämmerers Andreas Kleebauer geht man nämlich inzwischen von Gesamtkosten laut Prognose von nur noch 60,843 Mio. Euro aus. Einsparungen und günstige Ausschreibungsergebnisse seien als zwei nicht unwesentliche Faktoren zu nennen, so Stolze, der zugleich aber nicht müde wurde zu betonen, dass die erwähnten 60,843 Mio. ein „Schnappschuss“ seien; eine Momentaufnahme. Der Betrag sei weiterhin mit Vorsicht zu genießen. Dennoch könne man sagen, man befinde sich, was die Kostenseite angehe, derzeit in einem „guten Fahrwasser“.

Einsparungen und gute Ausschreibungsergebnisse wirken

Unter anderem waren es Einsparungen bei den Bodenbelägen, die diesen Effekt mit unterstützten. Wobei Schulleiter Rainer Elfinger im Kreis der Verbandsmitglieder in Sachen Fußböden eine nicht ganz optimale Kommunikation kritisierte. Elfinger fragte zugleich nach, wie es weitergehe mit der jetzigen Mittelschulturnhalle. Stolze bestätigte, dass aus technischen Gründen ein Rückbau der alten Turnhalle vorgezogen werden könnte. Wie und wann genau, das sei noch offen.

Noch völlig offen sei auch die Antwort auf die Frage, ob anstelle des geplanten Sportplatzes eine anderweitige Nutzung, etwa durch Wohnungsbau, angestrebt werde. Stolze hatte eine solche Idee vor Monaten ins Spiel gebracht im Bemühen, sich angesichts der schlechten finanziellen Lage der Gemeinde alle möglichen Optionen offen zu halten. In der Verbandssitzung betonte er, dass es bis dato noch keinerlei Entscheidungen oder gar verträgliche Vereinbarungen mit irgendjemand gebe. Elfinger, ein bekanntlich bekennender Sportfan, brachte als Kompromiss die Idee ein, statt des geplanten Groß- wenigstens ein Kleinfeld zu belassen. Das wäre eine Lösung, von der auch die anderen Nachbarschulen direkt oder indirekt profitieren könnten.

In seinem Bericht als Schulleiter an die Damen und Herren im Schulverbandsgremium sprach Elfinger von einem erneut schwierigen Jahr mit Pandemie und weiteren Flüchtlingskindern. Noch sei die Flüchtlingssituation an seiner Schule überschaubar. Man wisse jedoch nicht, in welche Richtung sich das Ganze noch bewegen werde.

