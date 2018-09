Gespräche auf Augenhöhe

Wer hier Rat sucht, bekommt kompetente Antworten. Die Ratgeber sind selbst Betroffene.

Markt Schwaben – „Unser Sohn hat starke Probleme beim Sehen. Jetzt kommt er in die Schule. Kann er in einer Regelschule unterrichtet werden? Wer zahlt die Kosten für spezielle Geräte? Oder geht er doch besser auf eine Schule für Sehbehinderte?“ „Nach einem sechswöchigen Aufenthalt in einem psychiatrischen Krankenhaus bin ich noch nicht stabil genug, um mit meinem Alltag zurechtzukommen. Hilft es mir, einen Behindertenausweis zu beantragen – und wie geht das überhaupt?“ „Mein geistig beeinträchtigter Neffe wohnt schon immer bei uns. Jetzt bin ich über 80 und kann mich nicht mehr so wie bisher um ihn kümmern. Die ganzen Formulare sind mir auch zu viel. Wer kann mir jetzt helfen?“

Mit solchen und ähnlichen Problemen sehen sich Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen häufig konfrontiert. Hier setzt das Beratungsangebot der „Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung“ (EUTB) an. Unabhängig von den Trägern, die Leistungen bezahlen oder erbringen, berät die EUTB in allen Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe.

Das Beratungsangebot richtet sich an Menschen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige. Insbesondere auch psychische Erkrankte können sich neuerdings an die EUTB in Markt Schwaben wenden. Die Anlaufstelle befindet sich am Marktplatz 28 und ist zuständig für die Landkreise Ebersberg, Erding und Freising. Ansprechpartnerinnen dort sind seit ein paar Wochen Andrea Rehmann, Rita Ruppert, Amina Urban und Werner Huber. Letzterer stammt aus Anzing.

Aufgabe der EUTB ist es vor allem, die Eigenverantwortung, individuelle Lebensplanung und Selbstbestimmung der Ratsuchenden zu stärken. Ein zentraler Bestandteil der Arbeit ist die Beratung auf Augenhöhe durch Menschen mit ähnlichem Erfahrungshintergrund. Das Team in Markt Schwaben hat Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen, Sehbehinderungen und körperlichen Einschränkungen.

Rita Ruppert aus Vaterstetten und Andrea Rehmann aus Pastetten kommen aus der Selbsthilfe und stehen daher ganz besonders für Beratung auf Augenhöhe. Amina Urban aus Grafing hat eine körperliche Behinderung. Die gelernte Diplom-Kauffrau absolvierte zuletzt eine spezielle Ausbildung, bei der Behinderte lernten, Behinderte zu beraten.

Gefördert wird das EUTB-Angebot übrigens durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Dazu die EUTB-Beraterinnen in Markt Schwaben: „Wir freuen uns, dass der Gesetzgeber damit die Selbsthilfe anerkennt und die Beratung durch Peers, d.h. Betroffene beraten Betroffene, weiter auf den Weg bringt.

Besonders wichtig ist den Beraterinnen außerdem, dass sich jeder an sie wenden kann – egal ob er selbst oder eine Person im Freundes- und Verwandtenkreis von einer Behinderung betroffen ist.jödo

Kontakt

EUTB in Markt Schwaben, Marktplatz 28, Tel: (08121) 8830 890, E-Mail: eutb.ono@ospe-ev.de