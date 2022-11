In T-Shirt und kurzer Hose: Bub (5) irrt durch Markt Schwaben

Mutter hatte ihn fünf Minuten allein gelassen

In T-Shirt und kurzer Hose war ein durchgefrorener Fünfjähriger allein in Markt Schwaben unterwegs. Eine Frau nahm sich des Kindes an und verständigte die Polizei.

Markt Schwaben - Kurz nach 7 Uhr in der Früh verständigte am Donnerstag, 17. November, eine Frau, die sich gerade auf dem Weg zur Arbeit befand, die Polizei. Sie hatte am Bahnhof in Markt Schwaben einen kleinen Buben in kurzer Hose und T-Shirt aufgefunden.

Die Frau ging mit dem schon arg durchgefrorenen Buben zum Aufwärmen in ein nahegelegenes Hotel. Von dort verständigte sie die örtliche Polizei, übergab das Kind an einen Hotelmitarbeiter und setzte ihren Weg zur Arbeitsstätte fort. Das teilte die Polizei Poing erst am Freitag, 18. November, mit.

Da der Bub seinen Namen nennen konnte, fand die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Poing vor Ort auch die Wohnadresse heraus.

Kind weg: Mutter steht weinend vor der Haustür

Beim Eintreffen an der Wohnadresse trafen die Streifenbeamten die Mutter des Buben bereits weinend vor der Haustüre an. Sie hatte den älteren Sohn zur Schule gebracht und ihren Fünfjährigen schlafend in der Wohnung zurückgelassen. Aufgrund des nur kurzen Schulwegs war die Mutter bereits nach fünf Minuten wieder zurück und stellte dann das Fehlen ihres kleinen Sohnes fest.

„Der kleine Abenteurer war wohl aufgewacht und hatte versucht der Mutter und dem Bruder hinterherzulaufen, sich dabei aber verirrt“, sagte ein Polizeisprecher. Letztlich konnte der Ausreißer seiner überglücklichen Mutter übergeben werden.

