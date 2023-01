Abwärme gezielt nutzen: Industrie-Energie für Markt Schwaben

Von: Armin Rösl

Gemeinsame Sache für die Umwelt (v.li.): Magna-Produktionsleiter Markus Hirschvogel, KUMS-Vorstand Martin Wagner, Magna-Geschäftsführer Markus Wimmer und Markt Schwabens Bürgermeister Michael Stolze. © dziemballa

Das Kommunalunternehmen Markt Schwaben und die Firma Magna GmbH wollen Abwärme aus der Industrieproduktion fürs örtliche Fernwärmenetz nutzen. Jetzt wurde die Zusammenarbeit abgesteckt.

Markt Schwaben – Industrielle Abwärme für die Energieversorgung nutzen – diesen Weg wollen das Kommunalunternehmen Markt Schwaben (KUMS) und die Magna BDW Technologies GmbH im Gewerbegebiet am Wiegenfeld gehen. Am Donnerstagnachmittag wurde eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben. Das Vorhaben: Abwärme, die bei der Produktion im Aluminiumdruckgusswerk entsteht, wird zum Teil in das Fernwärmenetz von KUMS eingespeist und zum Teil von der Firma selbst verwendet. Eine Machbarkeitsstudie, die hierfür erstellt worden ist, zeige durchweg positive Ergebnisse, verkündeten KUMS-Vorstand Bernhard Wagner und Magna-Produktionsleiter Markus Hirschvogel bei einem Pressetermin.

Im Druckgusswerk entsteht viel Wärme, die bislang einfach verpufft

„Der Haupteffekt liegt in der Nutzung aktuell unerschlossener Wärmequellen des Aluminiumdruckgusswerkes. Dies schon die Umwelt und ist zugleich ein wesentlicher Bestandteil in der langfristigen CO2-Strategie beider Vertragspartner“, heißt es in einer gemeinsamen Bekanntgabe. Magna wolle die angestrebte Wärmeableitung ans KUMS nutzen, um den Standort Markt Schwaben weiter zu festigen und „Anteil an der nachhaltigen, gesicherten Fernwärmeversorgung der Gemeinde zu leisten“.

Laut KUMS-Vorstand Wagner wären mit Magnas industrieller Abwärme (die bisher ungenutzt verpufft) die Versorgungskapazitäten zusätzlich erweiterbar und das Gewerbegebiet-Süd, in dem sich unter anderem Magna befindet, leichter zu erschließen. „Die potenzielle Abwärmemenge von 2,8 GWh seitens Magna entspricht rund 40 Prozent der KUMS-Wärmeleistung.“

Magna BDW Technologies GmbH ist eine Tochtergesellschaft im weltweit tätigen Magna-Konzern. Auf dem großen Gelände Im Wiegenfeld 10 werden Aluminiumdruckgussteile für die Automobilindustrie entwickelt und produziert. Mit dem gemeinsamen Projekt sollen die CO2-Bilanz verbessert und der Einsatz von externer Energie reduziert werden.

Abwärme kann eine wichtige Komponente im Energiemix der KUMS sein

Wagner sieht die industrielle Abwärmenutzung als weitere Komponente im Energiemix des KUMS – zusammen mit dem vorhandenen Blockheizkraftwerk und dem beschlossenen Ausbau zu einem innovativen Kraft-Wärme-Kopplungssystem, bestehend aus Luftwärmepumpe, Photovoltaik und weiteren Wärmespeichern (wir berichteten). „Mit der Abwärmenutzung ließe sich der Einsatz von Primärenergie weiter verringern“, so der KUMS-Vorstand. Zudem werde hierdurch bei der Transformation zur klimaneutralen Wärmeversorgung der CO2-Ausstoß reduziert.

Mit der Absichtserklärung starten KUMS und Magna eigenen Angaben zufolge ab sofort die Zusammenarbeit zur schnellst möglichen Umsetzung. In den nächsten Schritten werde geprüft, wie sich die Kooperation technisch und wirtschaftlich realisieren ließe. Erste Ergebnisse hierzu sollen laut Wagner bis Mitte 2023 vorliegen.

