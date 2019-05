Fahrradfahren first - aber leider erst oft auf Umwegen

Mit dem Rad rund um Markt Schwaben? Das ist nicht immer das reinste Vergnügen. Manchmal hapert es aber nur an Kleinigkeiten.

Markt Schwaben –Fragen zur individuellen Mobilität scheinen zurzeit von besonderem Interesse zu sein. Nun folgten 21 interessierte FahrradfahrerInnen der Einladung der noch jungen Initiative „Pro-Fahrrad“ ins Ostrazimmer im Unterbräu. Dort diskutierten sie eifrig, wie sich die Fahrradsituation in Markt Schwaben verbessern ließe.

Einiges grenzt an Schildbürgerei

FahrradfahrerInnen in Markt Schwaben kennen die Situation, dass Radwege nicht vorhanden sind, plötzlich aufhören oder keine bzw. kaum benutzbare Abstellplätze verfügbar sind. Manche Strecken sind nur mit einiger Trickserei am Rande der Legalität (kurzzeitiges Ausweichen auf Fußwege, fahren entgegen von Einbahnstraßen) effektiv zu bewältigen. Einiges in Markt Schwaben grenzt gar an Schildbürgerei. Zum Beispiel gibt es einen Fußweg, der aus einem Gewerbegebiet führt, in dem höchst selten Fußgänger angetroffen werden, sondern eher Lkw parken. Dieser Weg würde allerdings vor allem Fahrradfahrenden nutzen, um sicher an den parkenden Lkw vorbeizukommen. Dieser Fußweg endet allerdings auf einer Wiese mit einer Begrenzung durch einen Schilderpfahl.

Viele weitere Problemstellen

Nicht nur der Initiatorenkreis um Marktgemeinderat Andrä le Coutre (Grüne) kennt so etwas. Es gibt viele weitere Problemstellen. Entsprechend der Hoffnung der Initiatoren, die sich bei den grünen Ortsversammlungen gefunden haben, sprach man nunmehr unterschiedlichste Teilnehmende aus allen Alters- und Lebenslagen an. Eltern, die sich um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen, waren ebenso vertreten wie selbstbewusste Fahrradfahrer, die sich nicht von Autofahrenden von der Straße drängen lassen wollen. Junge Radfreunde waren dabei, aber auch der rüstige 81-Jährigen.

Vorschläge werden kaum umgesetzt

Wie Ratsfrau Rita Stiegler anmerkte, gab es auch bei der Orts-SPD schon mal Vorschläge, die zwar in die Verwaltung weitergegeben, aber dann kaum umgesetzt wurden.

Aus Sicht von le Coutre ist die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Teilnehmenden kein Hindernis für eine effektive Arbeit in „Pro-Fahrrad“, sondern eine Chance, über mehrere verschiedene Ansätze viele kleine Verbesserungen zu erreichen. Damit soll Radfahren grundsätzlich und in der breiten Bevölkerung den Stellenwert bekommen, den es verdiene – nämlich ein äußerst effektives, vielseitiges, schnelles, emissionsfreies, umwelt- und klimafreundliches, leises und kostengünstiges Verkehrsmittel zu sein.

Schlechte Abstellsituation am Bahnhof

Dass dafür einige Arbeit nötig sein wird, war und ist allen klar. Nicht nur in den mündlichen Beiträgen, besonders auch in den eingesammelten Themenkärtchen war die Abstellsituation am Bahnhof ein häufig genanntes Manko.

Des Weiteren möchte man gute und sichere Fahrrad-Verbindungen publik machen („Schleichwege“), eine Neuauflage der Schwabener Fahrradkarte in Gang bringen, innerörtliche Strecken- und Wegemarkierungen verbessern und kombinierte Fahrrad- und Gehwege so auszuschildern, dass ängstliche Fahrradfahrer dort fahren dürfen, eilige und selbstbewusste Fahrradfahrer dies aber nicht müssen.

Weitere Ziel ist es, Problemstellen in einer elektronischen Karte mit Bild und genauer Beschreibung zu dokumentieren, die Verkehrsführung in der Herzog-Ludwig-Straße bis zu der Bachleiten zu verbessern, Wege entlang der Kreisstraßen zu realisieren, Fahrradständer am Bahnhof und in der Ortsmitte zu fordern und Fahrradstellplätze als Alternative zu Autos in die gemeindliche Stellplatzsatzung aufzunehmen. Noch Verbesserungspotenzial sieht die Initiative in der Qualität der Öffentlichkeitsarbeit für das Fahrradfahren.

Lösungsideen zusammentragen

Bereits durch den Initiatorenkreis in Vorbereitung ist ein Workshop am 28. Juni, in dem Problemstellen und Lösungsideen zusammengetragen werden sollen. Dort lassen sich dann Projektteams bilden, die gezielt an Vorschlägen zur konkreten Umgestaltung und Verbesserung arbeiten können. Man ist, so le Coutre, überzeugt, dass sich viele kleinere Dinge ohne erhebliche Kosten für die Gemeinde bewerkstelligen lassen. Und wenn doch größere Investitionskosten nötig werden, erscheint es gut, dies auch von Markt Schwabener Fahrradfahrenden durchdenken zu lassen und nicht allein externen Planern zu überlassen. Einen Termin für das nächste Treffen gibt es noch nicht. ez