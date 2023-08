Wie soll Markt Schwaben mal aussehen? Ab Oktober wird‘s konkreter

Von: Jörg Domke

In zwei Gruppen machten sich Fachleute und Bürger auf, um im Schwabener Ortskern nach Situationen zu suchen, die im Rahmen des ISEK-Projekts behandelt werden sollten. © Gemeinde

Projekt ISEK: Wie soll es mit Markt Schwaben weitergehen? Ein Spaziergang durch Markt Schwaben deckt den einen oder anderen Handlungsbedarf auf.

Markt Schwaben – ISEK ist ein Begriff, der sich in den vergangenen Monaten fest etabliert hat bei den Markt Schwabenern, die sich ehrenamtlich oder aus persönlichem Interesse (oder aus einer Kombination von beidem) Gedanken machen, wohin sich ihr Heimatort in 15 bis 20 Jahren einmal entwickeln soll. Für diesen Zeitraum bastelt man gerade an einem ganzheitlichen Entwicklungskonzept, das offiziell den Namen „integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept“ trägt. Kurz: ISEK. Es befasst sich zudem mit ortsspezifischen Kernthemen wie Verkehr oder auch die Herausforderung an alle, in Zukunft bezahlbaren Wohnen anbieten zu können. Im Rahmen der Erstellung des ISEK wird daher in Markt Schwaben zurzeit begleitend ein Verkehrsgutachten erarbeitet und in die Untersuchung integriert.

Bürger sollen mitreden

Wichtiger Bestandteil ist die Bürgerbeteiligung. Ein Arbeitskreis hat schon getagt. Bürger hatten bereits Gelegenheit, sich online mit ihren Wünschen und Anliegen zu melden. Mit einem Planungsteam gab es erst unlängst einen Spaziergang in zwei Gruppen zu je 20 Personen, der zwei Themenbereiche besonders berücksichtigte: den Verkehr und die Orts(bild)entwicklung. Hier sei es gelungen, erstmals auch neue interessierte Markt Schwabener zu motivieren, berichtet Bürgermeister Michael Stolze.

Gestartet war man einmal im Postanger und – zweitens – am Bahnhof, um danach jeweils gut ein halbes Dutzend Stationen anzusteuern. Die gewählten Routen seien ein Ausfluss einer ersten ISEK-Bürgerbeteiligung gewesen, so Stolze gegenüber der Ebersberger Zeitung. Zum Beispiel sei dabei festgestellt worden, dass es keine echte Barrierefreiheit zwischen Postanger und Ortszentrum gebe, nennt der Rathauschef beispielhaft eines der Ergebnisse des Ortsspaziergangs. Die neu geschaffene Brücke im Postanger sei zwar barrierefrei wiedererrichtet worden, es fehle aber die Fortsetzung etwa im Bereich des Schlittenbergs. Technisch sei sie womöglich nur herstellbar, indem man Teile des Schlittenbergs opfere, heißt es. Etwas, so Stolze gegenüber der Heimatzeitung, was durchaus geeignet sei, gleich mal Widerstände zu artikulieren. Doch der Bürgermeister warnt im Grundsatz. Seine Kernbotschaft lautet: „Wenn wir etwas verändern wollen, braucht es Kompromissbereitschaft auf allen Ebenen. Alles andere bedeutet: Weiter so.“ ISEK bedeute daher auch, es nie allen recht machen zu können, so Stolze.

Ziele und Maßnahmen werden erörtert

Im Rahmen der Erarbeitung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts werden, aufbauend auf einer ausführlichen Bestandsaufnahme und deren Analyse, am Ende gemeinsame Ziele und Maßnahmen für den Ort zu entwickeln sein. So steht es auch in einer ausführlichen Beschreibung des Gesamtprojekts; nachzulesen auf der Homepage der Marktgemeinde unter https://www.markt-schwaben.de/isek. Die daraus abgeleiteten Ziele und konkreten Maßnahmen dienten als Leitfaden für die zukünftige Entwicklung der Marktgemeinde. Zurzeit befinde man sich in der Phase der Zielformulierung, der eine Maßnahmenformulierung folgen werde, so Stolze.

Am Mittwoch, 13. September, wird ein Arbeitskreis aus 25 sich repräsentativ zusammensetzenden Leuten erneut tagen. Dort werden ihre Schlussfolgerungen aus dem jüngsten Spaziergang vorgestellt. Der Bürgermeister erwartet nach eigenen Worten eine förmliche Beschlussfassung in der Oktober-Sitzung des Marktgemeinderats. Erst danach können konkrete Maßnahmen in Angriff genommen werden. Aufgabe der Verwaltung sei es bis dahin, etwaige Förderkulissen zu erfragen. Für den Spätherbst kündigte Michael Stolze zudem eine sogenannte „Planungswerkstatt“ an, bei der die Schwabener die Gelegenheit bekommen werden, sich nochmals direkt einzubringen.

