Statistik weist acht Großbrände aus

Jeden Tag mindestens ein Einsatz für die Schwabener Feuerwehr

Von: Jörg Domke

Die neue Vorstandschaft der Feuerwehr Markt Schwaben. Einen Wechsel gab es nur bei der Schriftführerin. © jödo

Über 10000 ehrenamtliche Stunden, 185 gerettete Menschen: Beeindruckende Zahlen, die die Feuerwehr für 2022 zu liefern hatte.

Markt Schwaben – Sichtlich nachdenklich schaute Andreas Stolze drein. Zwar wurde er am Freitag im Rahmen der Hauptversammlung der Feuerwehr mit 37 von 45 Stimmen wiedergewählt. Dass sich auch einige Kameraden in geheimer Wahl nicht für ihn aussprechen konnten, traf den Vereinschef aber durchaus. „Ich werde in mich gehen und darüber nachdenken“, versprach er dem Auditorium.

Damit war das Thema an diesem Abend dann auch durch.

Zurückblickend hatte es die Feuerwehr im vergangenen Jahr mit einer alles anderen als einfachen Zeit zu tun. Vieles litt noch unter den Begleiterscheinungen der Pandemie. Auch die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum, die auf das gesamte Jahr verteilt worden waren. Diese Vorgehensweise sei, rückblickend, die richtige gewesen, so Stolze in seinem Bericht an die Vereinsmitglieder. 580 gibt es derzeit, davon 481 Passive, 75 Aktive, 24 Jugendliche und fünf Ehrenmitglieder.

Wegen der Pandemie war 2022 ein schwieriges Jahr

Ohne sich weiter bei Vergangenem aufzuhalten, warf Stolze gleich mal den Blick auf das laufende Jahr. Im Mittelpunkt der Vereinstätigkeiten werde hier das Maibaumaufstellen zusammen mit den örtlichen Trachtlern stehen. Die Arbeiten liefen bereits im Hintergrund. Zunftzeichen würden bereits restauriert und Vorbereitungen getroffen zum Betrieb einer Maibaumwache im Stüberl, das man in Markt Schwaben vom ehemaligen Oberbräuwirt Raphael Brandes kenne. Neu im Programm heuer: eine Blaulichtparty im Gerätehaus, mit der gezielt jüngere Leute angesprochen werden sollen.

Auf die aktuelle Lage der aktiven Truppe ging 2. Kommandant Franz Kolbeck ein. Über 93 aktive Mitglieder verfüge die Truppe gerade, davon 75 Erwachsene. Die Jugendfeuerwehr sei mit ihren gegenwärtig 18 Personen (fünf Mädchen darunter) gerade an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Zurzeit könne man im Jugendbereich niemanden mehr aufnehmen.



Im vergangenen Jahr gab es laut Statistik mehr als einen Einsatz pro Tag. 182 Mal war die Feuerwehr beteiligt, 200 mal rückten die First Responder-Mitarbeiter aus. Die insgesamt 382 Einsätze entsprechen 5402 geleistete Stunden. An reinen Feuerwehreinsätzen hatte man 59 Fälle registriert, darunter sechs Großbrände. Der Markanteste darunter war, vor fast genau einem Jahr, Ende Januar 2022 der Brand in einem Supermarkt am Marktplatz. Als Brandursache steht dem Vernehmen nach Brandstiftung inzwischen fest. Nicht aber sei bis heute zweifelsfrei bekannt, wer dafür verantwortlich sei. Desweiteren gab es acht Mittel- und sechs Kleinbrände, aber leider auch 32 Fehlalarmierungen.

Statistik weist acht Großbrände aus

Tendenziell stark zunehmend seien, so Kolbeck, technische Hilfeleistungen, darunter 21 Wohnungsöffnungen. 2022 gab es zudem vier ABC-Alarmierungen. Kolbecks Fazit: „Insgesamt hat die Feuerwehr Markt Schwaben im Jahr 2022 bei technischen Hilfeleistungen, Bränden und First Responder Einsätzen 185 Menschen in ihren direkten Notlagen geholfen“ Da auch noch 137 Übungseinheiten und Arbeitseinsätze verrichtet wurden, kam die Feuerwehr Markt Schwaben im vergangenen Jahr somit auf 10374 ehrenamtlich geleistete Stunden. Plus eine hohe dreistellige Stundenzahl, um die Homepage neu zu gestalten.

In diesem Jahr scheint sich der Schnitt von mindestens einem Einsatz pro Tag übrigens fortzusetzen.

Kritik: Autobahnbaustelle schon eingerichtet, aber Feuerwehr wurde nicht informiert

Kritisch angemerkt wurde in der großen Runde, dass, ohne vorab informiert worden zu sein, die Großbaustelle auf der Autobahn 94 zwischen Forstinning und Markt Schwaben/FTO bereits eingerichtet worden sei, obwohl dafür erst ein späterer Beginn kommuniziert worden sei. Die Dauerbaustelle A94 werde dem Vernehmen nach die Einsatzlogistik für alle umliegenden Feuerwehren eine Weile erheblich verändern.

