Jonas-Frank-Trio auf Biergartentour im Landkreis und darüber hinaus

Von: Armin Rösl

Das Jonas-Frank-Trio (v.li.): Julian Kramer, Jonas Frank und Thomas Steinbrunner. © Privat

Das Jonas-Frank-Trio mit Mitgliedern aus Poing und Markt Schwaben geht auf kleine Biergartentour. Die Termine.

Markt Schwaben - An diesem Samstag, 20. August, spielen Julian Kramer, Jonas Frank und Thomas Steinbrunner beim Purfinger Haberer (Neufarner Straße 20 in Purfing); am Sonntag in der Schnitzelgaudi in Markt Schwaben (Neusatzer Straße 2). Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr.

Eine Woche später ist das Trio beim TexMex in Vilsbiburg zu sehen (am 26. August) und in der Schneiderweisse in Berg am Laim (27. August). Der Eintritt ist immer frei. Das Jonas-Frank-Trio spielt Musik aus sieben Jahrzehnten.

