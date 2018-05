Ludwig Stadler aus Markt Schwaben ist 20 - und hat bereits 200 Lieder geschrieben. Das erste mit 12. Als Musiker ist er schon lange unterwegs, jetzt hat er sein erstes Solo-Projekt aufgenommen. Am 30. Mai präsentiert er es live im Hofspielhaus München.

Markt Schwaben – Ein Klavier, eine Stimme, ausdrucksstarke und emotionale Texte: Ludwig Stadler aus Markt Schwaben ist mit seinen 20 Jahren zwar noch ein junger Hüpfer, aber als Musiker schon lange im Geschäft. „Als ich etwa zwölf Jahre alt war, kam das erste brauchbare Lied zustande, das ich gemacht habe“, sagt er und schmunzelt. Mit sechs Jahren begann er mit dem Klavierunterricht, das Instrument ist bis heute sein ständiger Begleiter. Jetzt hat er sein erstes Solo-Album veröffentlicht – unter dem Pseudonym „Elles“, mit dem Titel „Das Ende vom Anfang“. Ludwig Stadler singt sehr ernste und tiefsinnige Lieder. Von seinen Gefühlen, nachdem er vor einem Jahr das Abitur gemacht hat, von München, der schönen Stadt, an der nicht alles schön ist. Liedermacher, die auf einer Gitarre schrammeln und wahlweise ihren Weltschmerz oder alles rund um die Liebe heraussingen, gibt es wie Sand am Meer. Aber Liedermacher, die sich selbst am Klavier begleiten? Die mit ihrem Tiefgang gar an den großen Leonhard Cohen erinnern? Davon gibt es nicht viele. Ludwig Stadler ist einer von ihnen. Auf Deutsch.

Im Song „Ich bin erwachsen“ stellt sich der 20-Jährige die Frage, ob er denn überhaupt erwachsen sein möchte. „So viel Lebenserfahrung habe ich ja noch gar nicht.“ Trotzdem klinge er so, als ob. Wenn er das sagt, lächelt er ein klein wenig über sich selbst, gleichwohl betont er immer wieder: „Es muss einfach raus.“ Die Gedanken müssen raus, die Gefühle, die Dinge, die ihn freuen, die Dinge, die ihn ärgern. „Ich habe etwa 200 fertige Lieder in der Schublade.“ Neun davon hat der Student jetzt als Album eingespielt, das es lediglich im Internet zu hören gibt. Eine CD pressen wäre zu teuer gewesen. Egal, es musste einfach raus.

Ein Beispiel ist das Lied „Ich hab’s geschafft“. Der Refrain: „Ich hab’s geschafft / ich habe mein Leben verbracht. Nicht so, wie ich sollte / sondern so, wie ich’s wollte. Lasse mein Werk zurück /sehe es an voller Glück. Denn wenn ich da sitz’ und lach’ / hab ich’s geschafft.“

Geschafft hat Ludwig Stadler in seinen bisherigen 20 Lebensjahren schon einiges, neben dem Abitur und dem Start des Studiums. Als Jugendlicher startete er in der Punkband „Shorts“, später gründete er mit seinem Spezl Raphael Scherer aus Poing das Akustik-Punk-Duo „Shots“, eigene CD und mehrere Live-Auftritte inklusive. Neben dem Lehramtsstudium in Deutsch und Sozialkunde schreibt er für sein eigenes Online-Magazin „Kultur in München“ (KiM), das er vor einem Jahr gegründet hat. Er berichtet über Konzerte und Theateraufführungen, führt Interviews. Mittlerweile hat er 15 Mitstreiter, fast alle ebenfalls Studenten, die für KiM schreiben. Kostenlos. Aus Leidenschaft und aus Spaß an der Freud’. So wie Ludwig Stadler selbst.

„Weil’s schön ist“, antwortet er auf die Frage, warum er das alles macht, Musik und Online-Magazin in seiner Freizeit. Am allerschönsten aber ist es für ihn, live auf einer Bühne zu spielen. Das tut er in nächster Zeit gleich mehrmals: zusammen mit Raphael Scherer als „Shots“ („da geht es eher lustig zu“), und am 30. Mai zum ersten Mal solo als „Elles“. „Denn wenn ich da sitz’ und lach’ / hab ich’s geschafft.“

Ludwig Stadler spielt sein Solo-Programm am Mittwoch, 30. Mai, im Hofspielhaus München (Falkenturmstraße 8, hinterm Platzl). Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt sieben Euro. Kartenreservierungen per E-Mail an ellesonstage@gmail.com oder über die „Elles“-Facebookseite.