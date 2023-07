Katholisches Pfarrfest auch heuer wieder im Schlossgarten

Von: Jörg Domke

Teilen

Im vergangenen Jahr fand erstmals das Patrozinium im Schlossgarten statt. Aufgrund der guten Erfahrungen dort will man das Pfarrfest heuer wieder dort ausrichten. © dz

Gut gelaufen war das Schwabener Pfarrfest im vergangenen Jahr im Schlossgarten. Deshalb will das Patrozinium heuer ebenfalls dort feiern.

Markt Schwaben – Das große Fest der katholischen Pfarrei St. Margaret sollte im Jubiläumsjahr 2022 zum 350-jährigen Bestehen der Pfarrkirche etwas Besonderes werden. Deshalb zog man vor genau einem Jahr sprichwörtlich mit Sack und Pack in den alten Schlossgarten neben dem Rathaus und dem Kriegerdenkmal – und damit unter die vor der sommerlichen Hitze ideal schützenden Bäume.

Und erlebte dort – unter Beteiligung zahlreicher Markt Schwabener – einige vergnügliche Stunden in typisch oberbayerischer Geselligkeit und Gemeinschaft. Weil das Fest im vergangenen Jahr letztlich ein so großer Erfolg wurde, hat sich der Pfarrgemeinderat heuer entschlossen, das Pfarrfest, zugleich das Patroziniumsfest von St. Margaret, erneut im Schlossgarten auszurichten. Termin dazu ist traditionell der dritte Juli-Sonntag, heuer also der 16. Juli.

„Es wird nur nicht mehr ganz so groß werden wie 2022“, sagt die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Stefanie von Usslar. Sie ist aber erkennbar froh um die Entscheidung, wieder die direkte Nähe zum Rathaus und der Pfarrkirche zu suchen. Das Areal dort sei sehr viel offener und damit einladender als der Pfarrgarten, auf dem sonst die Patroziniumfeierlichkeiten stattfanden. Mit der Ausrichtung im Schlossgarten unterstreiche man nach ihrer Auffassung zugleich die Absicht, künftig als Kirche noch mehr als bislang auf die Menschen am Ort zuzugehen statt darauf zu warten, dass sie zur Kirche kommen.

Feierlichkeiten beginnen mit einem Gottesdienst

Los geht es am 16. Juli wie gewohnt in der St. Margaret-Kirche. Die Eröffnung erfolgt um 9.30 Uhr mit einem feierlichen Festgottesdienst, der durch den Kirchenchor mit der „Missa festiva“ (John Leavitt) untermalt wird. Gegen 10.45 Uhr ist eine ökumenische Segnung der neuen Senioren-Rikscha der Marktgemeinde vorgesehen. Danach werden Kuchen und Kaffe, Gegrilltes, Steckerlfisch und auch vegetarische Köstlichkeiten des türkischen Vereins angeboten.

Von Usslar ist froh und dankbar, dass auch heuer wieder zahlreiche Helferinnen und Helfer mit anpacken. Ohne die wäre eine solche Feier auch gar nicht durchführbar, immerhin sei der Pfarrgemeinderat seit der letzten Wahl auf gerade einmal sechs Mitglieder geschrumpft.

Für Musik sorgt die Marktkapelle, für die Kinder gibt es ein Extraprogramm; unterstützt von den katholischen Kindergärten.

Segnung der Senioren-Rikscha ab 10.45 Uhr

Den Weg, sich ab sofort noch verstärkter den Menschen am Ort zuzuwenden, wolle man nach Aussagen der PGR-Vorsitzenden gezielt weiter beschreiten. Erste Ideen, wie das konkret ausschauen kann, reifen gerade. Zum Beispiel wird darüber sinniert, den Pfarrgarten in der Webergasse hier und da zu nutzen für ein Picknick direkt nach einem Gottesdienst. Auch werde man darüber nachdenken, künftig einen zentralen Martinsumzug für die ganze Gemeinde durch den Ortskern zu organisieren. Konkret aber ist bislang noch nichts.

Natürlich hat auch die aktuelle Debatte um die abrupte Beendigung christlicher Wortgottesdienste im Altenheim der Arbeiterwohlfahrt die Pfarrgemeinderatsmitglieder erreicht (wir berichteten exklusiv). Dass das alles so gekommen sei, sei schade, so die Krankenschwester, die ihrerseits nach eigenen Angaben eigentlich sehr gute Erfahrungen mit dem Seniorenhaus in der Trappentreustraße gemacht hat. Zum Beispiel besuchen der Pfarrgemeinderat bzw. ehrenamtliche mitwirkende Helferinnen und Helfer alle katholischen Bürger, die ihren 80. und 90. Geburtstag (teils auch schon den 70.) feiern; egal ob daheim oder im Altenheim. Ihr letzter Geburtsbesuch liegt erst sechs Wochen zurück. Es habe sich, so Stefanie von Usslar, um eine 80-jährige, bettlägerige Frau gehandelt, die nicht mehr im Stande war, mit Worten zu kommunizieren. „Als die Begriffe Kirchengemeinde und Pfarrer Walter fielen, hat man aber geradezu den Glanz in ihren Augen gesehen“, beschreibt die aus ihrer Sicht besondere Emotionalität der Situation. Dankbar zugleich dafür, dass ein Pfleger der AWO-Einrichtung alles Erdenkliche unternahm, dass der katholische Geburtstagsbesuch für alle Beteiligten zu einem netten Erlebnis wurde.

Pfarrgemeinderat entwickelt gerade neue Ideen für die Zukunft

Rechtzeitig vor 15 Uhr wird die Pfarrfeier an jenem Sonntag beendet sein. Dann besteht zum Beispiel die Gelegenheit, nahtlos zum nachbachbarten Weiher zu spazieren, wo an jenem Nachmittag ein Kindertheaterstück aufgeführt wird. Die „Bremer Stadtmusikanten“ haben sich angesagt.

Internet

https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/st-margaret-markt-schwaben

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter