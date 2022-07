Beim Thema Wald sollte es kein Schweigen mehr geben

Von: Jörg Domke

Bernhard Winter begrüßt die Fachleute Hubert Weiger (v.r.) und Volker Zahner beim Dialog im Unterbräu. Ihr Thema lautete: Der Wald und der Mensch. © dz

Der Mensch und Wald befinden sich in einem ganz besonderen Beziehungsfeld. Ansichten dazu tauschen zwei Wissenschaftler beim 109. Sonntagsdialog in Markt Schwaben aus.

Markt Schwaben – „Gibt es überhaupt Kontroversen zwischen uns?“, fragt Prof. Hubert Weiger (Ehrenvorsitzender beim BUND Naturschutz Bayern) in Blickrichtung zu seinem Gegenüber, Prof. Volker Zahner (Zoologe und Wildtierökologe). Die beiden Wissenschaftler lassen im mit gut 50 Leuten diesmal bewusst nicht ausgelasteten Bürgersaal keinen Zweifel daran, dass sie in weiten Teilen bei der Betrachtung des Themas „Wald und Mensch“ zu sehr ähnlichen Ansichten kommen.

Etwa, dass es beim deutschen Wald um etwas geht, das bis dato in der Gesellschaft nicht mal ansatzweise angekommen sei, obwohl für die Menschheit existenziell, so Weiger. Bis heute sei es ihm und seinem Verband, den BUND, jedenfalls nicht gelungen, die Bedeutung des Lebensraums Wald in der Politik ausreichend zu verdeutlichen. Und das in einer Zeit, in der laut Weiger von Klimawende längst nicht mehr die Rede sein könne, sondern die Krise bereits bedrohlich da sein. Sich die Kiefernwälder schon, wie in Franken, verabschiedet hätten und ein großflächiges Waldsterben nur noch mit apokalyptische Bildern beschrieben werden könne.

Proteste gab es in den 80ern, heute kaum

Wie also kann man das ändern? Warum gibt es momentan keinen Aufschrei wie Anfang der 80er, da der Wald aus seiner Sicht so krank sei wie nie zuvor? Warum gerade das große Schweigen, wenn es um den Wald geht? Fragen, die der Nürnberger an sein Pendant Volker Zahner richtet, der eine nicht ganz so pessimistische Anamnese schreiben will. Nicht der gesamte Wald sei krank, sondern gewisse Waldpartien, so der Weihenstephaner Professor. Und Zahner stimmt zu, wenn es etwa darum geht, den aktuellen Gesundheitszustand etwa der Kiefern zu analysieren. Oder der Fichte. Er betont aber auch, dass die gegenwärtige Russland-Krise dazu geführt habe, dass sich das Bewusstsein beim Thema Wald geschärft habe. Dass man wisse, spätestens jetzt etwas tun zu müssen, Ja, dass viel Geld da sei, um den existenziell wichtigen Umbau des Waldes in Mischformationen zu forcieren. Und dass es inzwischen sogar so sei, dass Fachbehörden dringend Fachleute suchten, die als dies in den hiesigen Forsten entsprechend umsetzen sollen.

Gesellschaftliches Bewusstsein noch nicht wirklich ausgeprägt

Volker Zahner wirbt in Markt Schwaben geradezu dafür, die momentane Energiekrise als Chance zu begreifen. Und ruft auf, dringend die Frage in aller gesellschaftlichen Breite zu debattieren, was der Wald im Spannungsfeld zwischen lebenserhaltendem Ökosystem (für Mensch, Flora und Fauna) und wirtschaftlich zu nutzender Ressource vertrage. In jedem Fall, so Zahner, gelte es, dieses komplexe System Wald mit Respekt zu begegnen; mehr denn je sogar.

Damit ist sozusagen an diesem Vormittag die Steilvorlage geliefert für eine Aussprache, bei der es natürlich auch um die lokal so brennende Frage geht, ob ein Ebersberger Forst Heimat von fünf Windrädern werden dürfe. Die gut zehn Wortbeiträge dazu machen deutlich, wie kontrovers über das Pro und Contra zur Windkraft inmitten von Wäldern debattiert werden kann unter Menschen, denen eines gemein ist: Natur- und Umweltschutz haben bei ihnen allen einen vorrangigen Stellenwert.

Wie umgehen mit dem ambivalenten Thema Windräder im Forst?

Hubert Weiger bringt das für viele äußerst ambivalente Thema etwa so auf den Punkt: In normalen Zeiten, so seine Einschätzung, würde man beim BUND Windräder im Forst ablehnen. Aber normale Zeiten habe man derzeit leider nicht. Er, Weiger, sei aber bereit, Kröten zu schlucken und Windkraftanlagen im Wald als das noch kleinste aller Übel gerade so zu tolerieren. Dagegen gibt es aber auch, und gerade ganz aktuell, neue Hoffnungen, dass Windräder sehrwohl entlang von Bahnlinien oder Autobahnen gebaut werden könnten. Zahner: „Es gibt bessere Standorte als mitten im Wald“. Am Montag, 25. Juli, ist das alles übrigens Thema in der öffentlichen Sitzung des Ebersberger Kreistags.

