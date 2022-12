Schwabener Kinderfonds feiert im kommenden Jahr Jubiläum

Von: Jörg Domke

Ein Archivbild aus dem Jahr 2015: Damals gab es die erste Poolparty in Markt Schwaben. So ähnlich bunt und fröhlich könnte es im kommenden Mai wieder zugehen. © dziemballa

Im neuen Jahr feiert der Fonds zur Hilfe von Markt Schwabener Kindern in Not sein 20-jähriges Bestehen. Das soll öffentlich gefeiert werden.

Markt Schwaben – Schon vielfach haben Altbürgermeister Bernhard Winter und EZ-Redakteur Jörg Domke die Geschichte erzählt. Im Rahmen einer Recherche in der damals neuen Mittagsbetreuung im Langbau der Mittelschule war ein kleines Mädchen aufgefallen, das sich nicht so recht herein traute in den Gruppenraum. Auf Nachfrage bei der Leitung hieß es, die Eltern könnten sich die monatlich anfallende Gebühr für das Essen nicht leisten.

Was kann man da machen?, lautete die Frage in Richtung Rathauschef. Es brauchte nicht lange, bis ein Fonds für Hilfe von Markt Schwabener Kindern in Not geboren war. Fortan hatte er sich in der Marktgemeinde als „Kinderfonds“ etabliert.

Die Idee: In Zusammenarbeit mit engagierten Leuten aus dem Ort Kontakte zu Schwabener Familien mit Kindern aufzubauen, die sich in gewissen Notlagen befanden. Gespeist werden sollte der Fonds aus Spenden, indem man immer wieder über die Heimatzeitung um Überweisungen bat, wenn es nötig wurde.

Eine Gemeinschaftsaktion der Gemeinde und der Heimatzeitung

Das Ganze funktionierte von Anfang an. Je mehr sich Mitwirkende wie Ursula Fleischer (damals Lehrerin am Ort), Bettina Ismair (Offenes Haus, Kirchengemeinde) oder Angela Freise (Gemeindejugendpflegerin) umhörten, umso deutlicher trat zutage, dass es auch im so genannten Münchner Speckgürtel für Familien mit Kindern Probleme gibt. Zum Beispiel bei der Beschaffung von Schulutensilien, von jahreszeitlich angemessener Kleidung oder bei der Entrichtung von Gebühren für Mittagessen, Schulausflüge etc..

Damit der Fonds stets auch maximal seriös arbeiten konnte, wirkten von Beginn an immer auch die Ersten Bürgermeister mit. Nach Winter waren das Georg Hohmann und zurzeit Michael Stolze. Und auch die jeweiligen Kämmerer opferten ihre Zeit und sorgten nicht zuletzt dafür, dass die Buchführung penibelst bis auf den Cent genau durchgeführt wurde.

Den Kinderfonds gibt es inzwischen fast genau 20 Jahre. Vielem im Ort ist er wohlbekannt. Zum Ausdruck kam und kommt das vor allem in der Art und Weise, wie sehr er unterstützt wird durch Spenden aus der Bevölkerung. Es gab und gibt sogar Einzelpersonen, die dem Fonds über Daueraufträge regelmäßig Geld zukommen lassen, damit die Fonds-Mitwirkenden damit direkt in Familien am Ort helfen können.

Gespeist wird der Fonds von Spenden der EZ-Leserschaft

Bargeldauszahlungen finden dabei in der Regel nie statt. Es hat sich eingespielt, zum Beispiel Warengutscheine zu besorgen oder sich Rechnungen für dringend benötigte Sachen vorlegen zu lassen, die dann umgehend erstattet werden. Das Hauptprinzip hat sich bis heute nicht geändert: Möglichst schnell helfen. Zugleich unbürokratisch agieren. Und so, dass keinerlei Spendengelder verloren gehen etwa durch Gebühren.

Vielfach wurden auch Veranstaltungen eigens für Kinder aus in Not geratenen Familien organisiert: Ausflüge in den Zoo oder Wildpark, Besuche im Kindertheater, ein Fun-Nachmittag im Olympiapark in München, Rundgänge auf dem Erdinger Christkindlmarkt, Kinobesuche, um nur einige Beispiele zu nennen.

Das 20-jährige Bestehen will der Kinderfonds im kommenden Jahr nutzen, um sich einmal wieder in einem größeren Rahmen zu zeigen. Im Verlauf der Bürgerversammlung am Donnerstag, 11. Mai, möchte man sich speziell bei denen bedanken, die den Fonds über die vielen Jahre finanziell oder sonst wie unterstützt haben. Was genau stattfinden wird, wird noch besprochen. Zwei Tage später, am Samstag, 13. Mai, ist ein Spiele- und Spaß-Nachmittag im Hallenbad geplant; allerdings ausschließlich für geladene Kinder und deren Familienangehörige. Detail dazu stehen gegenwärtig noch nicht fest.

Spenden

Wenn Sie den Fonds unterstützen möchten, hier die Bankverbindung der Gemeinde Markt Schwaben (mit dem Stichwort „Kinderfonds“: IBAN DE 57 7025 0150 0000 3001 11.

Auf Wunsch können auch Spendenquittungen ausgestellt werden.



