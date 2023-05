Kampf gegen Armut, die oft gar nicht sichtbar wird

Von: Jörg Domke

Dieses Bild entstand im Jahr 2002 vor dem Eingang in die Mittagsbetreuung im Langbau der Mittelschule. Ein kleines Mädchen traute sich nicht herein. Unter anderem, weil der Familie damals das Geld fehlte, um die Essenskosten zu bezahlen. Diese Aufnahme war der Startschuss zur Gründung eines Fonds zur Hilfe von Markt Schwabener Kindern in Not. In diesen Tagen feiert man das 20-jährige Bestehen. © Johannes Dziemballa

Ein großes Lob an zahlreiche Leserinnen und Leser dieser Zeitung. In den letzten 20 Jahren haben sie fast 143000 Euro gespendet nur für Markt Schwabener Kinder in Not.

Markt Schwaben – „Armut war noch nie so groß“. So titelte diese Zeitung in ihrer Ebersberger Ausgabe vom 19./20. Oktober 2013. In jenem Bericht wiesen wir auf das zehnjährige Bestehen des Fonds „Markt Schwabener Kinder in Not“ hin. Schon damals ging es um das praktische Problem, als helfende Gruppe zwar Notlagen insbesondere von Familien mit Kindern am Ort zu erahnen, aber oftmals nicht wirklich konkret zu wissen, wo genau diese finanziell besonderen Situationen eingetreten waren – und in welchem Ausmaß.

Vieles, so haben die ehrenamtlich tätigen Fondsmitwirkenden längst gespürt, bleibe auch heute noch aus Gründen der Scham verborgen. Oft genug war es jedenfalls in der Vergangenheit schon nötig, ganz genau und mit viel Sensibilität hinzuschauen, um finanzielle Engpässe in Familien mit Kindern zu erkennen.

Oft ist es nicht leicht, finanzielle Notlagen in Familien zu erkennen

Unmittelbar bevor der Fonds 2003 vom damaligen Bürgermeister Bernhard Winter und EZ-Redakteur Jörg Domke ins Leben gerufen wurde, hatte sich eine ganz besondere, bis heute nachwirkende Situation im Langbau der Mittelschule ergeben. Dort hatte Fotograf Johannes Dziemballa ein Bild gemacht von einem jungen Mädchen (siehe nebenstehende Archivaufnahme vom Dezember 2002), das sich offensichtlich nicht so recht traute, den Klassenraum hinter einer verschlossenen Tür zu betreten. Nachfragen unserer Redaktion ergaben schließlich, dass es wohl in ihrer Familie damals keine Mittel gab, die fällige Gebühr für ein warmes Essen in der Mittagsbetreuung zu bezahlen.

Was kann man denn da machen?: Das war eine Frage, die die EZ umgehend an den gerade erst gewählten Bürgermeister richtete. Heraus kam die Idee, die Leserinnen und Leser unserer Zeitung um Spenden anzuhalten und das so gesammelte Geld direkt und möglichst unbürokratisch in Form von Sachleistungen an Schwabener Kinder in Not zu übergeben.

Ein Fototermin im Jahr 2002 löste letztlich die Hilfsaktion aus, die heuer 20 Jahre alt wird

Bei dem einen Spendenaufruf blieb es aber nicht. Schnell etablierte sich der Kinderfonds, wie er in der Gemeinde in abgekürzter Form gerne genannt wird, zu einer lokal bekannten und durchaus auch geschätzten Hilfsorganisation. Ihr gehören von Beginn an Bettina Ismair (damals noch „Offenes Haus“), Angela Freise als Gemeindejugendpflegerin, Ursula Fleischer, die jeweils aktuellen Bürgermeister (Winter, Georg Hohmann, Michael Stolze) und die Kämmerer (Georg Söhn, Erk Seiler, Martha Biberger, Andreas Kleebauer) sowie Jörg Domke (EZ) an. Vier- bis fünfmal im Jahr trifft sich die Runde, um ihnen in der Zwischenzeit bekannt gewordene „Fälle“ zu besprechen und um im Plenum gemeinsam zu überlegen, wie und in welcher Höhe am zweckvollsten geholfen werden kann. In der Regel gibt es nie Bargeld, sondern immer Sachleistungen; angefangen vom Schulranzen über die Erstausstattung für Erstklässler, Babykleidung und -nahrung bis hin zu Zuschüssen für Brillen oder, der Klassiker sozusagen, die Beteiligung oder komplette Übernahme von Kosten für Landschulaufenthalte. Georgine Mohr und Nadine Faßbender sind zwei weitere Kräfte aus der Verwaltung, die im Hintergrund ihr Wissen einbringen.

Schwimmbadfest am Samstag in Markt Schwaben für geladene Gäste

Das 20-jährige Bestehen feiert der Fonds am Samstag zusammen mit eigens eingeladenen Kindern aus Familie, für die ein Aufenthalt im örtlichen Schwimmbad nicht unbedingt selbstverständlich ist. Bis zu 60 Erwachsene und Kinder können sich am Nachmittag drei Stunden lang exklusiv im Wasser tummeln. Zwei autorisierte Mitarbeiter der Gemeinde übernehmen die Bade-Aufsicht. Die Aufsichtspflicht für ihre Kinder liegt aber generell bei den Eltern. Im Kinderbereich stehen, wie an den üblichen Kindernachmittagen, Wasserspielzeug zur Verfügung. Ab 16 Uhr gibt es zudem Zuckerwatte und Puten-Hot-Dogs.

Seit Bestehen des Fonds haben Firmen, Privatpersonen, Schulen, Verbände und Vereine dem Fonds bis dato 142886,22 Euro gespendet. Davon wurden bis heute 124359,58 Euro wieder ausgegeben. Wie viele Kinder genau profitierten, kann nur geschätzt werden. Es dürfte sich um einen stabilen dreistelligen Bereich handeln.



Bemerkenswert, dass sich immer wieder Schwabener motiviert fühlten, anstelle eigener Geburtstagsgeschenke Geld für die Aktion zur Verfügung zu stellen. Seit Anfang an gibt es auch Bürger, die das Ganze mit Daueraufträgen unterstützen. Alle Mitwirkenden und Spender sind übrigens eingeladen zur Teilnahme an der nächsten Ehrenpreisübergabe am 25. Juni.



Die Spendenkontonummer lautet: Markt Markt Schwaben, Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg,



IBAN: DE57 7025 0150 0000 3001 11.

