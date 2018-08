Kinderhaus Sonnenschein: Alles im Plan

Ab dem 5. September geht‘s los: Dann kann im Kinderhaus Sonnenschein nach langer Renovierungsphase mit den ersten Gruppen die Arbeit begonnen werden.

Markt Schwaben – Die Arbeiten am Dach des Kinderhauses Sonnenschein gehen planmäßig voran. Damit dem dem Start im Kinderhaus nicht mehr viel entgegen, teilt die Marktgemeinde Markt Schwaben mit. Die abschließenden Arbeiten am Dach werden ohne Störung des Betriebs durchgeführt, und voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen sein. Bei den Arbeiten im Gebäude, inklusive des Ausbaus des Schlafraumes im 1. OG, stehen noch Kleinstarbeiten aus und der Betrieb des Kinderhaus kann wie geplant Anfang September starten. Die Betreuung der „alten“ Kindergartenkinder startet demnach ab dem 5. September; die Eingewöhnung der „neuen“ Kindergartenkinder beginnt ab dem 6. September. Die Krippenkinder werden noch bis Anfang Oktober weiterhin im AWO Kinderhaus in Forstinning betreut, und dann nach dem Umzug im Oktober im renovierten Haus in Markt Schwaben betreut, wo dann auch die Eingewöhnung der neuen Kinderkrippenkinder in Abstimmung mit dem Kinderhaus und den Eltern stattfindet.