Kirchliches und Maritimes ganz besonders im Kamera-Fokus

Klaus Lüders (66) ist ständig mit seiner Fotokamera unterwegs

Von Jörg Domke schließen

Eigentlich fotografiert Klaus Lüders alles, was irgendwie besonders ist. Kirchliche und maritime Objekte aber besonders. Gerade stellt er aus.

Markt Schwaben - Eigentlich war es auch gar nicht anders zu erwarten: Im Treppenhaus seines Eigenheims in Markt Schwaben hat Klaus Lüders eine Fotografie neben der anderen gehängt. Ansichten von Kirchen etwa, aber auch viel Maritimes. Lüders, 66, kam in Hamburg zur Welt. Das färbt ab, auch wenn er die Kindheit später in Hannover er- und verlebte. Seit 30 Jahren aber ist der ehemalige Projektleiter einer großen Münchner IT-Firma in Markt Schwaben beheimatet.

+ Eines seiner speziellen Motive, entstanden an der Ostsee © Klaus Lüders

Und einschließlich Altersteilzeitregelung seit zwei Jahren in Rente. Eines seiner Hobbys: Fotografieren. Alles, was irgendwie besonders ist, besonders aber die Nord- und Ostsee. In absehbarer Zeit wieder geht es mit seiner Gattin an die Küste: Diesmal ist Spiekeroog das Ziel. Mit dabei ganz sicher wieder die eine oder andere Kamera. Mit denen wird Lüders, der seit sieben Jahren auch dem örtlichen Kameraklub CCMS angehört, das einzufangen versuchen, was das Leben an der See ausmacht: Ruhe und die Art der Leute. Die besondere Luftqualitätswert schätzt Lüders sowieso als Allergiker. Nur fotografieren kann man sie schwerlich. Wie Klaus Lüders das Zeichnen mit Licht interpretiert, zeigt er gerade im Rahmen der noch bis Mitte April laufenden zweiten Staffel des Markt Schwabener Kunstpfads. Drei seiner Arbeiten, die sich mit dem Thema Kirchen befassten, hingen bis vor ein paar Tagen im Fenster des Elektrogeschäfts von Oliver Götze am Marktplatz. Die Philippuskirche, wie sie sich im blanken Blech eines Blasinstrument spiegelt. Oder St. Margaret: Das Original im Hintergrund und unscharf, scharf dagegen in einer Glaskugel. Dort müsste sie nach physikalischen Gesetzen auf dem Kopf zu erkennen sein, erklärt er, der studierte Physiker. Mit Hilfe der Bildbearbeitung aber hat Klaus Lüders in diesem Fall den Naturgesetz sozusagen einen Streich gespielt. Sein drittes sakrales Motiv war die Korbinianskapelle an der Straße nach Isen bei Herdweg; eingetaucht in ein besonderes Licht. Inzwischen sind diese Fotos wieder verschwunden und ausgetauscht gegen Motive von der Küste. Zum Beispiel zwei in den Sandstrand gesteckte Angeln, die geduldig darauf zu warten scheinen, dass Fische anbeißen mögen. Von den Anglern selber fehlt jede Spur. Gerne geht Lüders, wie er sagt, mit der Kamera umeinander, ohne dabei ein konkretes Ziel zu verfolgen. Wobei aber auch das besondere Reize habe.

Aktives Mitglied beim Camera Club Markt Schwaben

Aktuell bittet sein CCMS die Mitglieder, Bilder abzuliefern, in denen Zebrastreifen eine Rolle spielen. Reizvoll; ohne Frage. Nur demnächst auf Spiekeroog dürfte es in dieser Beziehung mit der Motivsuche ziemlich aufwendig werden.

