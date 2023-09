Kleine Sperrung, große Auswirkung: Keine Durchfahrt auf Geltinger Straße in Markt Schwaben möglich

Von: Armin Rösl

Die Umleitung (blau) führt durch die Gemeinden Pliening und Finsing. © KUMS

In Markt Schwaben ist ab Montag, 11. September, die Geltinger Straße im Bereich Am Ziegelstadel komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Gemeinden Pliening und Finsing und erfordert Zeit.

Markt Schwaben – Ein kleiner Strich mit großer Auswirkung: Am Montag, 11. September, beginnen in der Geltinger Straße/Am Ziegelstadel in Markt Schwaben die Tiefbauarbeiten zur Straßenquerung der Fernwärmeleitung. Auf dem Plan ist der Bereich mit einem kurzen Strich gekennzeichnet – der aber zur Folge hat, dass die Geltinger Straße am östlichen Bereich der Einmündung der Ortsstraße Am Ziegelstadel komplett für den Verkehr gesperrt wird. Bis 27. September, dann sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, teilt das Kommunalunternehmen Markt Schwaben (KUMS) mit. Die Leitung wird von Am Ziegelstadel unter die Geltinger Straße auf die andere Seite verlegt.



Markt Schwaben: Fernwärmeleitungen werden verbunden

Das KUMS arbeitet bereits seit Wochen an der Verbindung des eigenen Heizwerks mit jenem der Bayernwerk Natur GmbH. Wie berichtet, werden beide miteinander verbunden, um die Versorgungssicherheit für die an die Fernwärme angeschlossenen Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, schreibt das KUMS in einer Mitteilung. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt großräumig und ist beschildert. Von Markt Schwaben aus führt die Strecke über Finsing, Neufinsing, Pliening und Gelting. Von dort über die Markt Schwabener Straße zurück in den Westen von Markt Schwaben. Und umgekehrt. Auch der Linienbusverkehr ist davon betroffen, teilt das Markt Schwabener Rathaus mit.

Wie das KUMS informiert, ist die Zufahrt zu den Ortsstraßen Marzell und Am Ziegelstadel von Westen her kommend über die Geltinger Straße möglich. Für die Anwesen Geltinger Straße 5 bis 9 besteht vom Ortszentrum kommend die Zufahrtsmöglichkeit über die Geltinger Straße bis zur gemeinsamen Grundstückseinfahrt.



Mit den Arbeiten wird die Kooperationsvereinbarung zwischen KUMS und Bayernwerk Natur für die gegenseitig unterstützende Wärmeversorgung in Markt Schwaben umgesetzt. Das Bayernwerk-Heizwerk befindet sich nördlich der S-Bahnlinie, jenes vom KUMS nördlich.

