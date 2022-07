Poesie und Martial Arts: Markt Schwaben lädt zum Tag der Künste

Von: Jörg Domke

Teilen

Organisieren den Kunsthof-Tag: v.l. Anja Birnkraut, Barbara Kiefl und Silvia Mittermüller. Es fehlt auf dem Bild: Gabi Basedow. © Privat

Von Kampfkunst bis zum poetisch-lieblichen Song: Rund um den Kunsthof in der Markt Schwabener Färbergasse dreht sich am Samstag, 23. Juli, alles um die Kreativität - in vielen Spielarten.

Markt Schwaben – „Kunsthof“ ist eine Veranstaltung überschrieben mit Live-Musik, Flohmarkt, kulinarischen Spezialitäten, einem Kreativ-Pavillon und Showeinlagen, die am kommenden Samstag, 23. Juli, von 10 bis 18 Uhr vor der Trödlerei in der Färbergasse 23 von Markt Schaben und dem Aktivkreis Kunst und Kultur organisiert wird. Programm wird es dort von 10 bis 18 Uhr geben, wobei zeitgleich im südlichen Markt Schwaben sowie im Zentrum noch der sogenannte Hofflohmarkt Besucher locken will (wir berichteten). Und abends gibt es dann auch noch eine weitere Aufführung bei den laufenden Weiherspielen (ab 20.15 Uhr).

Über den ganzen Tag verteilt viel Musik

Was die Bühne bei der Trödlerei angeht, steht das Programm in etwa folgendermaßen (Änderungen natürlich vorbehalten):

10 bis 13 Uhr JFT JFT (das steht für Jonas Frank Trio) ist eine Event- und Partyband aus dem Münchner Osten. Die drei jungen Musiker sind stilistisch breit aufgestellt und präsentieren bekannte Hits sowie spannende Geheimtipps aus den Songs der letzten 70 Jahre Musikgeschichte. Mit Gitarre, Bass, Klavier, Schlagzeug und mehrstimmigen Gesangsarrangements geht es dabei von der einfühlsamen Ballade über fetzigen Rock’n’Roll bis hin zu aktuellen Pop- Nummern.

14 Uhr Sophia Eliz Die Singer/Songwriterin Sophia Eliz aus München kommt mit Gitarre und Akustik-Pop. Ursprünglich stammt sie aus Forstinning und ist in Markt Schwaben zur Schule gegangen. 15 Uhr SiGGi Der Sing/Songwriter stammt aus Erding. Seine Lieder handeln von Verfolgungsjagten, sich im Kreis drehende Liebesgeschichten und unglücklichen Begegnungen.

15.45 Uhr Thomas Deres 15 Minuten Football Freestyle.

16 Uhr Da Kellerbua Das ist ein bayrischer Sing a Songwriter aus Erding. Bekannt ist er auch als Frontman der Rockband „Talentfrei“, die bereits mit La Brass Banda auf der Bühne stand. Mit seinen Liedern singt er über die Liebe, das wilde Musikerleben aber auch über kritische Themen. Zur Zeit tourt er mit seinem Soloprogramm da Kellerbua „Laut und Alloa“ durch Bayern.

16.45 Uhr Kampfkunstschule 15 Minuten Kampfkunst Darbietung.

17 Uhr Samira Binder Hier geht es um eine SongPoetin. In einem Selbstporträt schreibt sie: „Vor wenigen Jahren hat mich die Musik gefunden. Seitdem sind viele Songs im Liedermacherstil und auch zunehmend Gedichte entstanden. Was mich und meine SongPoesie auszeichnet, sind tiefgründige Texte, oft humorvoll verpackt, klingende Melodien, provokante Fragen, authentische Gefühle... eine Mischung aus mitreißender Begeisterung und Spiritualität. Ein großes Kompliment war, als eines meiner Lieder Reinhard Mey zugeschrieben wurde. Bei meinen Auftritten nehme ich mein Publikum mit durch die Höhen und Tiefen des Lebens: Mal laut, mal leise, immer ehrlich, emotional und authentisch.“

Auf dem Hof Kreativ-Aktiv-Pavillon von 14 bis 18 Uhr eventuell Kinderschminken Flohmarktstände - 10 bis 18 Uhr Kaffee und Kuchen ab 10 Uhr, Sitzgelegenheiten und Getränke ebenfalls ab 10 Uhr Grill, türkisches Fingerfood, ukrainischer Eintopf (Borchtsch), ab 12 Uhr Außerdem: Wein aus der italienischen Partnerstadt Ostra.

Eine der Mitorganisatorinnen, Anja Birnkraut, sagt außerdem: „Endlich zahlt sich auch der nonprofit-Schallplattenladen ROCKStore in der Trödlerei aus, denn die Musiker und Musikerinnen, die am 23. auf dem Kunsthof auftreten, werden komplett finanziert von den Spenden und Einnahmen des Rockstores. Ein Dank an deshalb alle, die den Laden in den letzten Monaten so gut bestückt und besucht haben!“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.