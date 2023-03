Markt Schwabener Kunstrasen ist kaum noch bespielbar

Von: Jörg Domke

Gut 200 direkt oder indirekt Beteiligte der Spielvereinigung Schwabener Au kamen ins Schwabener Stadion. Man wollte den Kommunalpolitikern einmal direkt zeigen, wie marode der Kunstrasenplatz inzwischen ist. © privat

So geht es nicht weiter. 200 Schwabener zeigten Kommunalpolitikern direkt mal, wie marode der Kunstrasen im Stadion ist.

Markt Schwaben - Um auf die Problematik des kaum noch bespielbaren Kunstrasens im Markt Schwabener Sportpark hinzuweisen, hatte die Vorstandschaft der SpVgg Markt Schwabenener Au die Fraktionsvorsitzenden der im Marktgemeinderat vertretenden Gruppierungen sowie Bürgermeister Michael Stolze am Samstag zu einem Vor-Ort-Termin gebeten. Auch eingeladen waren alle Spielerinnen und Spieler, Eltern, Trainer und Funktionäre.

Rund 200 Personen folgten letztlich diesem Aufruf. Für sie alle insbesondere eine Gelegenheit, eine inzwischen große Unzufriedenheit mit der derzeitigen Situation zum Ausdruck zu bringen.

Großer Andrang am Samstag im Markt Schwabener Stadion

Gemeinsamer Konsens unter den Teilnehmern war, dass zwar schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden muss, eine exakte Terminierung der Umsetzung aber aufgrund des hohen Investitionsvolumens unmöglich ist.

Generell, so heißt es in einer von der Spielvereinigung am Wochenende verbreiteten Pressemitteilung, sei in Markt Schwaben zu wenig Sportflächen zur Ausübung des Fußballsports vorhanden. Dies betreffe nicht nur die drei ansässigen Fußballvereine, sondern auch die vielen Freizeitsportler, Jugendlichen und Kinder, denen auch nach Wegfall des Jahnsportplatzes durch den Schulneubau bislang keine Alternative aufgezeigt worden sei.

Verein will eine Lösung ohne Konfrontation

Die SpVgg Markt Schwabener Au steht nach eigenen Worten bereits seit längerer Zeit in intensivem Austausch mit der Gemeinde, um Lösungen zur Schaffung weiterer Sportflächen zu erarbeiten. Große Hoffnung wird auf das gerade angelaufene ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) gesetzt, indem verschiedene Projekte vorgeschlagen werden können (siehe auch Extrabericht auf der heutigen Lokalseite 4). „Daneben ergeben sich weitere Herausforderungen wie der Umbau der Kabinen im Sportpark sowie der Schaffung von Umkleide- und Duschmöglichkeiten am Sportplatz an der Finsinger Straße“, heißt es in der Presseerklärung weiter.

Erfreulicherweise signalisierten die am Samstag anwesenden Eltern ihre Mithilfe bei diesen Vorhaben signalisiert. Der 1. Vorsitzende der SpVgg Markt Schwabener Au, Sigi Huber, betonte, dass nur gemeinsam eine Lösung für die ganzen Probleme gefunden werden könne und man weiterhin auf den Dialog und nicht auf Konfrontation setze. Dies wurde von den anwesenden Lokalpolitikern bestätigt.

Die SpVgg Markt Schwabener Au ist der Zusammenschluss der beiden Markt Schwabener Fußballvereine FC Falke Markt Schwaben und BSG Markt Schwaben. In ihr spielen derzeit ca. 450 Jugendliche aus Markt Schwaben und Umgebung in allen Altersklassen von der G-Jugend bis hin zur A-Jugend Fußball. Außerdem sind zwei Damenmannschaften am Start. ez

