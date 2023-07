Lampen umrüsten statt Bäume pflanzen: Pilotprojekt mit Firma in Markt Schwaben

Umwelt- und insektenfreundliche Beleuchtung

In Markt Schwaben sind 100 Straßenlaternen umgerüstet worden auf energiesparende und klimafreundliche LED-Lampen. Das Besondere: nicht die Gemeinde trägt die Kosten, sondern eine ortsansässige Firma.

Markt Schwaben – Straßenlaternen umrüsten auf strom- und energiesparende LED-Beleuchtung sei besser als Bäume pflanzen. Bei jungen Bäume bestehe die Gefahr, dass sie von Rehen abgefressen werden und absterben, Straßenlaternen halten ewig. Mit diesen Worten erläuterte Michael Wolter am Dienstagvormittag das Engagement seiner Firma in Markt Schwaben. Das Intralogistik-Unternehmen Safelog im Gewerbegebiet Burgerfeld, dessen Gründer und Inhaber Wolter ist, hat jetzt 100 Straßenlaternen in Markt Schwaben auf LED umrüsten lassen. Ausgetauscht wurden Laternenköpfe (nicht die kompletten Masten, das ist bei der Umstellung nicht nötig) in der Henleinstraße, Burgerfeld, Geltinger Straße und Herzog-Ludwig-Straße.



Markt Schwaben: Safelog-Inhaber Michael Wolter übernimmt Kosten

„Wir haben jene alten Lampen austauschen lassen, die am meisten Energie gezogen haben“, berichtete Markt Schwabens Bauamtsleiter Martin Behling beim Pressetermin am Dienstag. „Die Lampen halten 25 Jahre und sparen 75 Prozent der Energiekosten“, sagte Ralf Schnack, Vertriebsleiter der Herstellerfirma Siteco.



+ Markt Schwabens Bürgermeister Michael Stolze, Safelog-Inhaber Michael Wolter und Bauamtsleiter Martin Behling (v.li.). © Johannes Dziemballa

Durch die Umstellung der 100 Laternen werden laut Bauamtsleiter Behling im Jahr 44.000 Kilowattstunden Strom eingespart. Dies wiederum bedeute rund 4000 Euro weniger Kosten pro Jahr. Bürgermeister Michael Stolze, der Wolter und Safelog für die freiwillige Lampen-Aktion dankte („ein Glücksfall für uns!“), hofft auf Nachahmer in der Marktgemeinde. Etwa 750 Laternen müssten noch auf LED umgerüstet werden. Safelog-Inhaber Michael Wolter antwortete auf Nachfrage, dass sein Unternehmen für die 100 Laternen rund 50.000 Euro ausgegeben habe.

Ralf Schnack von Siteco erklärte den Unterschied der neuen Leuchtmittel gegenüber der alten Lampen. Zusätzlich zur Energieeinsparung seien sie durch die warmweiße Lichtfarbe insektenfreundlicher. Außerdem würden die neuen Lampen weniger Lichtverschmutzung erzeugen, da sie lediglich nach unten strahlen. Und nachts, zwischen 22 und 5 Uhr, werden sie um 50 Prozent heruntergedimmt. Nach 25 Jahren könne man die Leuchtmittel ohne großen Aufwand gegen neue austauschen.



In Markt Schwaben ist jetzt die Hälfte auf LED umgestellt

Etwas für die Umwelt und für die Marktgemeinde tun, in der man als Familienunternehmen ansässig ist – das sei ein Grund für die Aktion, so Safelog-Inhaber Michael Wolter. Ein anderer: die Automobilindustrie, deren Zulieferer Safelog ist, verlange regelmäßig eine aktuelle Umweltzertifzierung von den Partnerunternehmen. Diese erfülle Safelog nun einmal mehr. Und tut gleichzeitig Gutes fürs Klima im Allgemeinen und für den Geldbeutel der Marktgemeinde Markt Schwaben im Speziellen.



Laut Bauamtsleiter Martin Behling ist bislang etwa die Hälfte der öffentlichen Straßenlaternen auf LED umgestellt. Die jetzigen 100 werden am Masten einen Aufkleber haben mit Hinweis auf den Umrüstungssponsor. Eine kleine Plakette, die auch bei weiteren Laternen (mit den dann jeweiligen Namen) angebracht werden könnte, schlug Michael Wolter vor.

