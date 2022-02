Markt Schwaben: Freund mit Katzenhaarallergie

Ludwig, der Wanderkater aus Markt Schwaben, marschiert viele Kilometer - und lässt sich mit Auto abholen

Von: Armin Rösl

King of the Poinger Road: Ludwig. © Privat

Kater Ludwig aus Markt Schwaben marschiert gerne durch die Gegend, oftmals mehrere Kilometer. Abholen lässt er sich mit dem Auto. Er liebt Autofahren.

Markt Schwaben – Etwa dreieinhalb Kilometer sind es Fußweg von der kleinen Siedlung an der Poinger Straße in Markt Schwaben bis nach Ottersberg (Gemeinde Pliening). Ein Weg, den der sechs Jahre alte Ludwig regelmäßig geht. Zwei Häuser bzw. Familien hat er als Ziel, wenn er dort ist, klingelt bei Litee Pyerthong das Telefon: Ludwig möchte bitte wieder abgeholt werden. „Er liebt Autofahren“, sagt die 32-jährige Besitzerin und schmunzelt. Und Ludwig liebt das Spazierengehen, er ist ein Freigänger. Als er ein Jahr alt war, hat Pyerthong ihn aus einem Tierheim geholt.



Litee Pyerthong mit ihrem Ludwig. © Privat

Kater Ludwig ist in der kleinen Siedlung südlich des Gewerbegebiets von Markt Schwaben, an der inoffiziellen Verbindungsstraße mit Poing, schon lange bekannt wie ein bunter Hund. Seit Monaten nun auch in Ottersberg. Litee Pyerthong hat keine Ahnung, warum er so weit marschiert. Wenn er dort ist und bei ihr das Telefon klingelt, ist die Stimmung immer heiter. Ludwig ist nicht aufdringlich, im Gegenteil: Er werde auch in Ottersberg geliebt und gestreichelt. Nach Hause geht’s immer mit dem Auto. „Bislang ist er noch nie von selbst zurück gegangen“, erzählt seine Besitzerin. „Er lässt sich immer abholen“, fügt sie grinsend hinzu.

Timo Appelmann mit Ludwig. © Privat

Ein Streuner, aber auch selbstständiger Heimkehrer, sei Ludwig schon immer gewesen. Seit etwa einem Jahr macht er sich regelmäßig auf den weiten Weg nach Ottersberg. Timo Appelmann, der Lebensgefährte von Litee Pyerthong, hat einen Verdacht: „Das macht er, seit Gaya da ist“, sagt der 42-Jährige und schmunzelt. Gaya ist eine kleine Katze, die seit etwa einem Jahr bei dem Paar an der Poinger Straße wohnt. Ludwig, so Appelmanns Vermutung, sei genervt von ihr, weshalb er das Weite sucht.



Markt Schwaben: Freund mit Katzenhaarallergie

Er selbst habe daran übrigens noch nicht gedacht, obwohl man es bei ihm nachvollziehen könnte, würde er das Weite suchen: Timo Appelmann hat eine Katzenhaar-Allergie. „Ich habe in der Wohnung Lüftungsgeräte installiert, damit geht’s“, sagt er. Tja, die Liebe...



Apropos Liebe: Litee Pyerthong hat eine Bitte an alle, die den Wandersburschen Ludwig lieben: „Bitte nicht füttern.“ Weil der sechsjährige Kater an einer Herzerkrankung leide, die den Herzmuskel dicker und steifer werden lässt. Es sei eh schon unglaublich, dass „der Ludi“, wie sie ihn nennt, schon so alt geworden ist, sagt Pyerthong. Wandern scheint fürs Herz gesund zu sein.

