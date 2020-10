Mahlzeit: Einbrecher essen Nudeln und nehmen 20 Dosen Thunfisch mit

Die Täter hatten wohl Hunger: Bei einem Einbruch in eine Imbissbude in Markt Schwaben aßen sie ein vorgekochtes Nudelgericht und stahlen 20 Dosen Thunfisch.

Es scheint, als würde jemand in Markt Schwaben sehr hungrig sein und versuchen, illegal an Essen und Bargeld zu kommen. Wie die Polizei meldet, haben bislang unbekannte Täter zweimal versucht, in eine Döner-Imbissbude beim Kaufland am Burgerfeld einzubrechen. Beide Male scheiterten sie, bei einer Pizza-Imbissbude in der Nähe waren sie erfolgreich: Sie schnitten das Kunststofffenster auf und stiegen in den Küchenwagen. Dort verspeisten sie ein vorgekochtes Nudelgericht, das im Kühlschrank lag, und nahmen etwa 20 Dosen Thunfisch mit. Außerdem circa 30 Euro Bargeld aus der Kasse. Der Beuteschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt, der Schaden am zerstörten Fenster auf ungefähr 500 Euro. Tatzeit: die Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29. auf 30. September.

Zweimal an Döner-Bude gescheitert

In der Nacht zuvor (28./29. September) versuchten sie erstmals, in die Döner-Bude einzubrechen. Wie die Polizeiinspektion Poing meldet, scheiterten die Täter am massiven Tür-Rollo. In der Nacht darauf probierten sie es erneut, abermals ohne Erfolg. Den hatten sie schließlich bei der Pizza-Bude. Am Döner-Stand richteten die bislang unbekannten Personen in beiden Nächten einen Schaden von insgesamt rund 1000 Euro an.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Poing bittet Personen, die in den beiden Nächten im Burgerfeld, im Bereich des Kauflandes, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden - unter Telefon (08121) 9917-0.