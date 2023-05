Marihuana als Schmerzmittel: Markt Schwabener baut Cannabis in seiner Wohnung an

In seiner Wohnung baute der Angeklagte Marihuana an. Zur Schmerztherapie.

Teures Schmerzmittel

Von Helena Grillenberger schließen

Weil er unter mehreren Beschwerden leidet und die Ärzte ihm nicht weiterhelfen konnten, behandelte sich ein 26-Jähriger aus Markt Schwaben selbst mit Marihuana. Vor Gericht gab es eine Bewährungsstrafe.

Markt Schwaben – Es sei kein üblicher Grund, weshalb sein Mandant in seiner Wohnung in Markt Schwaben Marihuana angebaut habe, erklärte der Verteidiger eines von zwei Angeklagten am Dienstag vor dem Ebersberger Amtsgericht. So sei der Ertrag ausschließlich zur Schmerztherapie gedacht gewesen.

Der 26-Jährige hatte in seiner Wohnung mehrere Pflanzen gezogen. Auf die Schliche war die Polizei dem jungen Mann nur zufällig gekommen: Die Beamten standen wegen einer Unfallflucht vor seiner Wohnung. Weil der Markt Schwabener sehr nervös und aufgeregt reagiert und die Polizisten einen leichten Marihuanageruch wahrgenommen haben sollen, durchsuchten sie die Räumlichkeiten.

Freundin wegen Beihilfe verurteilt

Bei der anschließenden Handy-Durchsuchung wurden sie auf einen Chat zwischen ihm und seiner 23-jährigen Freundin, die mit ihm zusammenlebt, aufmerksam: Darin fragte ihn die junge Frau, ob sie das Zuchtzelt öffnen solle, während er weg sei. Das führte dazu, dass sie am Dienstag wegen Beihilfe zu einer Geldstrafe 6300 Euro verurteilt wurde.

Beide gaben zu, dass sich das Marihuana in ihrer Wohnung befunden habe. Allerdings, so der Angeklagte, habe er es angebaut, da ihm die Schulmedizin nicht weiterhelfen habe können. Er habe verschiedene Beschwerden, Ärzte hätten ihm starke Schmerz- oder Schlafmittel verschrieben, die das Problem nur verlagert hätten. So sei er auf die Idee gekommen, Marihuana anzubauen, um sich selbst damit zu therapieren. Mittlerweile gehe er zu einer Heilpraktikerin, die ihm seine Leiden auch für das Gericht attestiert hatte. Er sei froh, dass er sich nun nicht mehr in der Illegalität bewege, erklärte sein Verteidiger in seinem Plädoyer.

Ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung

„Sie haben nicht aus Jux und Tollerei gehandelt und wollten nur mal einen durchziehen, weil’s so schön ist“, stellte auch Richter Frank Gellhaus fest. Die körperlichen Beschwerden seien für das Gericht nicht widerlegbar gewesen, aber nachvollziehbar. Aber: Der junge Mann kann bereits einige Jugendstrafen vorweisen. „Sie müssen verstehen, dass das eine ordentliche Straftat ist.“

Der Richter und die Schöffen verurteilten den 26-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten sowie 2000 Euro. „Eine Bewährungsstrafe, wenn man sie ordentlich führt, merkt man fast gar nicht“, begründete der Richter. Die 2000 Euro habe das Gericht daher verhängt, um dem 26-Jährigen die Konsequenzen seines Handelns spürbar zu machen.

