Pöbel-Halbstarke: 15-Jähriger attackiert Polizisten - Einsatz eskaliert in Rudelbildung

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Künftig patrouillieren in der Region Polizeihunde - als Reaktion auf die Eskalation von Markt Schwaben. (Symbolbild) © Bundespolizei

Eine Gruppe aggressiver Jugendlicher hat in Markt Schwaben (Kreis Ebersberg) die Polizei auf den Plan gerufen. Statt dass sie sich einsichtig zeigten, eskalierte die Lage.

Markt Schwaben - Gleich mehrere Strafanzeigen kassierten Jugendliche, die sich am Mittwoch, 22. März, in einer Bahnunterführung in Markt Schwaben (Kreis Ebersberg) gründlich danebenbenahmen. Gegen 18.50 Uhr meldeten laut Polizeibericht Passanten im Bereich der Bahnunterführung in der Enzensbergerstraße mehrere pöbelnde Jugendliche. Die eingesetzten Beamten konnten Teile der Gruppe vor Ort antreffen.

Bei der daraus resultierenden Kontrolle wurden die Jugendlichen gegenüber den Polizisten handgreiflich. Den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Poing, die von den Ergänzungsdiensten Erding unterstützt wurden, gelang es dennoch, die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Zwei der Jugendlichen zeigten sich laut Nachbericht im Einsatzverlauf vehement unkooperativ und aggressiv, daher musste ein 17-Jähriger vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Ein 15-Jähriger griff laut Bericht des zuständigen Polizeipräsidiums Ingolstadt Nord einen Polizeibeamten mit körperlicher Gewalt an. Gegen ihn wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rudelbildung mit 30 Mann: Anwohner pöbeln gegen Polizisten

Verschärft wurde die Situation dadurch, dass sich einige Anwohner mit den Jugendlichen zeitweise solidarisierten und verbal auf die Einsatzkräfte losgingen. In der Spitze zählten die Polizeibeamtinnen und -beamten hierbei bis zu 30 Personen.

Resümierend haben die Einsatzkräfte laut Nachbericht mehrere Strafverfahren gegen verschiedene Personen, unter anderem wegen Widerstands, Beleidigung und Bedrohung, eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an und die gesicherten Beweismittel werden aktuell ausgewertet. Unter anderem wurde von Einsatzkräften die gelbe und für jedermann erkennbare Bodycam an der Uniform getragen, betont das Präsidium

Nun patrouillieren Polizeihunde

Aufgrund der Erkenntnisse des gestrigen Abends habe die Polizeiinspektion Poing das Konzept ihrer Sicherheitsbestreifungen angepasst. Dabei werden örtliche Schwerpunkte gebildet und die Beamtinnen und Beamten mit Kräften der Bereitschaftspolizei, der zentralen Ergänzungsdienste Fürstenfeldbruck und von Polizeidiensthundeführern unterstützt.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.