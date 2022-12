Adventskranz in Vollbrand: Spaziergängerin verhindert Katastrophe

Von: Sabine Heine

In Markt Schwaben wäre es beinahe zur Katastrophe gekommen. (Symbolfoto) © Uli Deck/ dpa

Ein Blick durchs Fenster reichte aus: In der Küche eines Markt Schwabener Reihenhauses brannte es lichterloh. Die Feuerwehr rückte mit Großaufgebot an.

Markt Schwaben - Gegen 6.15 Uhr am Freitagmorgen wurde eine Spaziergängerin auf einen brennenden Adventskranz aufmerksam, den sie von außen durch ein Küchenfenster im Erdgeschoss eines Reihenhauses sehen konnte. Zu diesem Zeitpunkt stand dieser im Vollbrand. Das teilte die Polizei Poing am Samstag mit. Die 61-jährige Anwohnerin verständigte daraufhin umgehend den Notruf von Feuerwehr und Rettungsdienst.

40 Feuerwehrleute rücken an

Da ein Übergreifen der Flammen nicht ausgeschlossen war und durch den entstehenden Rauch auch eine Gefahr für die Hausbewohner bestand, eilten insgesamt 40 Freiwillige der Feuerwehren Markt Schwaben und Ottenhofen zum Brandort. Weiterhin wurden sicherheitshalber zwei Rettungswagen und ein Notarzt dorthin beordert. Zur Aufnahme des Brandfalls fuhren auch zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Poing an.

Vor Ort konnte durch die eingesetzten Kräfte tatsächlich ein Brand in der Küche festgestellt werden, der gerade auf den Küchentisch übersprang. Die insgesamt sieben Bewohner des Reihenhauses konnten evakuiert werden, sie blieben glücklicherweise unverletzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden, sodass laut Polizei nur ein geringer Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro entstand. Die verbrannten Dekoartikel auf dem Küchentisch wurden durch die Feuerwehr entfernt und der Raum anschließend belüftet.

Brandursache: Eindeutig der Adventskranz

Als Brandursache konnte eindeutig der mit Kerzen besetzte Adventskranz bestimmt werden, der von einer 71-jährigen Bewohnerin nicht vollständig ausgemacht wurde.

Die Polizei weist hierbei nochmals eindringlich darauf hin, dass Kerzen - insbesondere am Adventskranz, wo sie nahe an leicht entzündlichen Materialien befestigt sind - in der Wohnung nicht unbeaufsichtigt gelassen werden sollten. Hierbei kam es in der Vergangenheit immer wieder zu schadensträchtigen Bränden. Im vorliegenden Fall dürfte die Aufmerksamkeit und das schnelle Handeln der Spaziergängerin im Zusammenwirken mit dem zeitnahen Eintreffen der Feuerwehrkräfte einen größeren Brandausbruch im größtenteils mit Holz möblierten Reihenhaus verhindert haben.

71-Jährige wird angezeigt

Die 71-jährige Hausbewohnerin erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften zur Verhütung von Bränden nach dem Landesstraf- und -Verordnungsgesetzes. Dieser Verstoß wird durch das Landratsamt Ebersberg verfolgt und kann mit einem Bußgeld belegt werden, so die Polizei.

