Bürgermeister Stolze stimmt Markt Schwabener auf gewaltige Veränderungen ein

Sehr gut gefüllt war der Schwabener Bürgersaal im Unterbräu bei der Bürgerversammlung in einem neuen Format. © J.Dziemballa

2023 sei das Jahr der Veränderungen: Unter diesen Titel stellte Bürgermeister Michael Stolze seinen Vortrag im Rahmen der Bürgerversammlung 2023.

Markt Schwaben - Stellwände rundherum. Dazu mehrere Info-Punkte, an denen sich Interessierte mit Fachfrauen- und -männern zu ganz spezifischen Themen austauschen können. Auch ein wenig Kulinarik wird diesmal aufgefahren. Und alles wird eingeleitet durch einen Vortrag des Ersten Bürgermeisters, der betont locker rüberkommen will. Und auch so rüberkommt.

Michael Stolze hat sich offenkundig die Kritik aus dem Vorjahr zu Herzen genommen, als er die Schwabener zur regulären Bürgerversammlung noch mit unzähligen Folien, Grafiken, Schaudiagramme und Bildern geradezu erschlug. Für heuer hat er sich mit seinen Leuten ein neues Format ausgedacht. Und, wenn der Eindruck nicht gänzlich täuscht, aufs richtige Pferd gesetzt.

2023, sagt er, sei offiziell ja das Jahr der Veränderungen. Und das treffe auf Markt Schwaben (mit seinen 14452 Einwohnern in 2351 Wohngebäuden und 6142 Haushalten; Stand 9. Mai 2023) ganz besonders zu. Stolze gibt sich Mühe, geradezu flott durch die Materie zu galoppieren. Lässt so ermüdende Sachen wie den Kommunalhaushalt fast links liegen. Wen es dennoch interessiere, sagt er, der könne sich alles auf der Homepage der Marktgemeinde ansehen und herunterladen; bzw. sich kostenlos einen Ausdruck im Rathausfoyer beschaffen.

Großbaustelle Hennigbach und Hochwasserfreilegung

Es geht um viele Veränderungen an diesem Abend (wir berichteten bereits ausführlich). Deutlich sichtbar wie sonst nirgendwo im Ort würden die gegenwärtig am Hennigbach mit neuem Brückenbauwerk am Altenheim. Es geht um Maßnahmen zur Erhöhung von Erlebbarkeit des Gewässers und einem damit verbundenen besseren Hochwasserschutz. Bekanntlich handelt es sich in Gänze um gleich vier Maßnahmen, wobei die anderen Projekte (Gigginger Bach, Am Roßacker, Einbergfeld) nach neuestem Kenntnisstand runde elf Mio. Euro. Euro kosten werden.

Vor diesem Hintergrund bekommt es Stolze übrigens gleich mal mit einer recht kritischen Anmerkung eines Bürgers zu tun, der den Antrag stellt, ein geplantes Bauvorhaben am Hauser Weg (ehemals Tennisplätze) einzustampfen. Dort wollen Investoren u.a. ein neues Seniorenzentrum errichten anstelle des AWo-Altenheims an der Trappentreustraße. Ein Unding, wie es heißt. Am Hauser Weg handele es sich um ein Areal nahe des Hennigbachs, das schon mehrfach komplett unter Wasser gestanden sei.

Erklären muss sich der Bürgermeister auch mit Blick auf die angelaufene Umstellung von einem Misch- zu einem Trennsystem bei der Wasserentsorgung. Kritik kommt hier aus dem Graf-Ulrich-Weg, der auf Grundlage eines Grundsatzbeschlusses zugleich verkehrsberuhigt ausgebaut wird. Das sei hier total unnötig, heißt es.

Großbaustelle Schulneubau

Umfassende Veränderungen wird noch heuer das kommunale Schulwesen erfahren. Was den laufenden Bau der Grund- und Mittelschule angeht, werden bereits Außenbereiche fertiggestellt. Mit einem Start des Schulbetriebs wird zwischen Herbst- und Weihnachtsferien gerechnet. Positiv: Trotz zusätzlicher Kosten durch eine nachträglich in Auftrag gegebene Lüftungsanlage werden die Kosten eingehalten.

Apropos Kosten: Auch 2023 wird der Markt, wie in den vergangenen fünf Jahren, Stabilisierungshilfe beantragen. Gerne war in diesem Zusammenhang der Gemeinde schon öffentlich eine Art Pleitezustand attestiert worden. Die Stabi habe aber auch ihr Gutes, so Stolze. Auf diesem Wege habe der Markt direkt rund vier Mio. Euro an Zuweisungen zusätzlich erhalten. Und: Aufgrund besonderer Fördersätze für Kommunen mit Stabilisierungsbedarf seien bis jetzt zusätzliche acht Mio. Euro für den erwähnten Schulneubau aufgelaufen.

Verändert hat sich zuletzt auch das soziale Umfeld. 190 Ukrainer halten sich laut Verwaltung gerade im Ort auf, 70 davon in Wohnungen, die der Landkreis angemietet habe. Der Bedarf werde weiter steigen, so Stolze.

Deutlich verändert hat sich dem Vernehmen nach auch die Feuerwehrarbeit. 382 Einsätze in 2022 bedeuten: Jeden Tag mindestens ein Einsatz. Umgerechnet auf den einzelnen Aktiven kämen laut Bürgermeister so 138,32 Arbeitsstunden/Jahr zusammen.

Photovoltaik ein zentrales Zukunftsthema im Ort

Keine Bürgerversammlung ohne eine Schau auf die Themen der Zukunft: In Markt Schwaben steht gerade die Photovoltaik ganz weit oben. Sie gelte es zu forcieren, hieß es. Ebenso die Windenergie, wobei die Marktgemeinde hier ein ganz großes Problem hat: Sie ist und bleibt flächenmäßig ein Zwerg. Weitere Zukunftsthemen: Hitzeschutzkonzepte, KUMS-Aus- und Umbau, der Verkehr und die Mobilität/der Verkehr.

Das alles motiviert die Schwabener immerhin zu einer ganzen Reihe an Fragen: Angesprochen werden u.a. eine Vermüllung in Bahnhofsnähe, Tempo 30 durchgängig im ganzen Ort, rücksichtslose Radfahrer auf innerörtlichen Gehwegen oder ein Ladesäulenkonzept für E-Autos. Christine Gehri-Kramer fragte derweil nach den zunehmenden Leerständen im Ortskern. So erfahren die Schwabener etwa: die Firma Rupprich verlagert den Betrieb, stattdessen kommt ein Trachtengeschäft in die Ebersberger Straße. Sonst kann Stolze noch keine neuen Entwicklungen bestätigen. Der parteilose Rathauschef nutzt den ihm so zugespielten Ball, um eindringlich an ein anderes örtliche Kaufverhalten zu appellieren. Wer lieber im Internet einkaufe statt nach Produkten am Ort zu schauen, der trage zumindest indirekt zu Entwicklungen bei, die Ortszentren auf Dauer gefährdeten.

