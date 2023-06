Das ist fast zu tiefes Fliegen: Autofahrerin (45) mit 174 km/h auf Landstraße erwischt

Von: Josef Ametsbichler

Mit irren 174 km/h „flog“ eine 45-Jährige über die Flughafentangente Ost © Symbolfoto / dpa / Marius Becker

Bei einer Routinekontrolle auf der Flughafentangente Ost ging der Polizei Poing am Sonntag bei Markt Schwaben eine Frau mit 174 Sachen ins Netz.

Markt Schwaben - Von wegen Sonntagsfahrerin: Die Frau, die der Polizei Poing am Sonntagvormittag, 4. Juni, bei einer Geschwindigkeitskontrolle ins Netz ging, fällt statt in die Kategorie Raser schon fast in die Kategorie Tiefflieger. Die Beamten hatten ihre Kontrollstelle an der Flughafentangente Ost bei Markt Schwaben (Kreis Ebersberg) aufgebaut. Es sah fast so aus, als habe die Raserin die Straße mit der Startbahn verwechselt.

Vier Fahrer mit mehr als 120 km/h - doch eine 45-Jährige holt den traurigen Rekord

Insgesamt stellten die Beamten laut ihrem Nachbericht vier Geschwindigkeitsverstöße mit mehr als 120 km/h in den anderthalb Stunden Kontrollzeit fest. Bei der Wortwahl zum Rekord lassen die Beamten unmissverständlich durchblicken, dass dieser für sie kein Routinegeschäft war: „Spitzenreiter war eine 45-jährige Finsingerin, die mit unglaublichen 174km/h die FTO entlang schoss“, heißt es wörtlich im Polizeibericht.

Raserin mit 174 km/h auf der Flughafentangente Ost: Empfindliche Buße droht

Damit war die Autofahrerin aus dem Landkreis Erding wesentlich näher an 200 als den erlaubten 100 Stundenkilometern. Entsprechend empfindlich werde auch die Strafe ausfallen, kündigen die Beamten der Poinger Inspektion an: „Gegen die Dame wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welches ein Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot nach sich ziehen wird.“

Auf der Flughafentangente Ost kommt es regelmäßig zu schweren Unfällen mit Verletzten und auch Toten. Häufige Ursachen sind überhöhte Geschwindigkeit sowie Überholmanöver an unübersichtlichen Stellen - obwohl auf weiten Teilen der Strecke ohnehin Überholverbot herrscht.

