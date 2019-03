Polizei fesselt randalierenden Italiener

Verbalattacke gegen S-Bahnfahrgäste: Ein aggresiver Italiener aus Hessen wurde Montagnacht vorläufig festgenommen, weil er mehrere Fahrgäste übelst beleidigt hat.

Eskalation gegen Mitternacht: Montagabend wählte ein Fahrgast der S-Bahn München, Linie S2 in Richtung Erding, den Notruf. Ein 29-jähriger italienischer Staatsangehöriger aus Hessen hatte einen 23-jährigen Asylbewerber aus dem Raum Freilassing sowie einen 47-jährigen Hohenlindener am Bahnhof Markt Schwaben verbal mit mehreren Schimpfwörtern beleidigt. Anschließend urinierte er noch mitten auf den Gehsteig im Bereich der Bushaltestellen in der Bahnhofstraße.

Nach Eintreffen von zwei Polizeistreifen der Poinger Polizei verhielt sich der Italiener weiterhin aggressiv, sodass unmittelbarer Zwang angewandt und der Beschuldigte gefesselt werden musste, teilt die Polizei Poing mit.

Da der Täter nach Italien ausreisen wollte und die Gefahr bestand, dass er sich den strafrechtlichen Konsequenzen entziehen werde, wurde der Beschuldigte zunächst vorläufig festgenommen und zur PI Poing gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München II wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von achthundert Euro erhoben. Anschließend wurde der 29-Jährige entlassen, sodass er seine Reise nach Italien fortsetzen konnte.

Sollten weitere Fahrgäste beleidigt worden sein, werden diese gebeten, sich mit der PI Poing unter 08121/9917-0 in Verbindung zu setzen.